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Erdoğan 9 depremzede şehirde birinci

Deprem bölgesindeki 11 ilin 9'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde tamamladı. Depremzedeler kendilerine edilen hakaretin cevabını sandıkta verdi. 14 Mayıs'ta Hatay, Adana ve Diyarbakır'da birinci olan Kılıçdaroğlu, ikinci turda Hatay'ı kaybetti. Bölgedeki tüm illerde Erdoğan'ın oyu yükseldi.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay’daki depremzedeler konteynerlere kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

Hatay’daki depremzedeler konteynerlere kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

14 Mayıs’ta seçim sonuçları nedeniyle muhalefetin kin kustuğu depremzedeler, cevabını sandıkta verdi. Depremzede vatandaşlar, tercihini yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı.

9 milyondan fazla seçmenin bulunduğu deprem bölgesindeki 11 ilin 9’unda sandıktan birinci çıkan Erdoğan, bir önceki seçime göre tüm illerde oy oranını artırdı. Son seçimde deprem bölgesinde en dikkat çeken il Hatay oldu. 14 Mayıs’ta yüzde 48,1’le Kılıçdaroğlu’na destek veren Hatay halkı, bu turda yüzde 50,1’le “Erdoğan” dedi.

HAKARET EDİP KAPIYA ATTILAR

İlk turda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhur İttifakı’na büyük destek veren depremzedeler, muhalefetin hedefi haline gelmişti. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kumbağ’da otele yerleştirdiği depremzedeleri kapıya atmaya kalktı, bazı CHP’li belediyeler de deprem bölgesine yaptığı yardımları kesti. İlk turdan sonra depremzedeler, sosyal medyada da linç edildi. CHP tabanı bölgeye gönderdiği yardımları haram ettiği yönünde mesajlar paylaşırken, nefret söylemleri her kesimden büyük tepki çekmişti.

HATAY “ERDOĞAN” DEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ikinci tur seçim sonuçları merak ediliyordu. Depremzedeler,

14 Mayıs’taki desteğini artırarak tercihini yine Erdoğan’dan yana kullandı. 14 Mayıs’ta 11 ilin 8’inde sandıktan birinci çıkan Erdoğan, bu turda 9 ilde galip geldi. İlk tur seçiminde yüzde 48,1’le Kılıçdaroğlu’na destek veren Hataylılar, ikinci turda Erdoğan’ı seçti. Erdoğan, Hatay’daki oyların yüzde 50,1’ini aldı.

İkinci tur öncesi deprem bölgesinde sadece Hatay’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 15 ilçenin üçünde birinci çıktı. Kılıçdaraoğlu Arsuz’da yüzde 76,5, Samandağ’da yüzde 92,5, Defne’de yüzde 91,4 oy aldı. Diğer 12 ilçede Erdoğan galip geldi.

K.MARAŞ VE ADIYAMAN

Hatay’la birlikte depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan da Erdoğan zaferle çıktı. Adıyaman’da Erdoğan yüzde 69, Kılıçdaroğlu yüzde 31 oy aldı. Kahramanmaraş da tercihini yüzde 75,6 oranla Erdoğan’dan yana kullandı. K.Maraş’ta Kılıçdaroğlu ise yüzde 24,4 oy aldı.

9 ilde Erdoğan

Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman’da yarışı önde tamamladı. 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı oylar şöyle:

KAHRAMANMARAŞ:
İlk tur yüzde 71,9, ikinci tur yüzde 75,8
HATAY
: İlk tur yüzde 48, ikinci tur yüzde 50,1
ADIYAMAN
: İlk tur yüzde 66,2, ikinci tur 68,8
MALATYA
: İlk tur yüzde 69,4, ikinci tur 72
ELAZIĞ
: İlk tur yüzde 67,2, ikinci tur 70,3
KİLİS
: İlk tur yüzde 65,6, ikinci tur 70
OSMANİYE
: İlk tur yüzde 62,3, ikinci tur yüzde 66,2
ŞANLIURFA
: İlk tur yüzde 62, ikinci tur yüzde 64,9
GAZİANTEP
: İlk tur yüzde 59,8, ikinci tur yüzde 62,7
ADANA
: İlk tur yüzde 43,9, ikinci tur yüzde 46
DİYARBAKIR
: İlk tur yüzde 26,5, ikinci tur yüzde 28,4


#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Depremzede
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