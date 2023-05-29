Erdoğan 9 depremzede şehirde birinci

Hatay’daki depremzedeler konteynerlere kurulan sandıklarda oyunu kullandı.
14 Mayıs’ta seçim sonuçları nedeniyle muhalefetin kin kustuğu depremzedeler, cevabını sandıkta verdi. Depremzede vatandaşlar, tercihini yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı.
9 milyondan fazla seçmenin bulunduğu deprem bölgesindeki 11 ilin 9’unda sandıktan birinci çıkan Erdoğan, bir önceki seçime göre tüm illerde oy oranını artırdı. Son seçimde deprem bölgesinde en dikkat çeken il Hatay oldu. 14 Mayıs’ta yüzde 48,1’le Kılıçdaroğlu’na destek veren Hatay halkı, bu turda yüzde 50,1’le “Erdoğan” dedi.
HAKARET EDİP KAPIYA ATTILAR
İlk turda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhur İttifakı’na büyük destek veren depremzedeler, muhalefetin hedefi haline gelmişti. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kumbağ’da otele yerleştirdiği depremzedeleri kapıya atmaya kalktı, bazı CHP’li belediyeler de deprem bölgesine yaptığı yardımları kesti. İlk turdan sonra depremzedeler, sosyal medyada da linç edildi. CHP tabanı bölgeye gönderdiği yardımları haram ettiği yönünde mesajlar paylaşırken, nefret söylemleri her kesimden büyük tepki çekmişti.
HATAY “ERDOĞAN” DEDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ikinci tur seçim sonuçları merak ediliyordu. Depremzedeler,
14 Mayıs’taki desteğini artırarak tercihini yine Erdoğan’dan yana kullandı. 14 Mayıs’ta 11 ilin 8’inde sandıktan birinci çıkan Erdoğan, bu turda 9 ilde galip geldi. İlk tur seçiminde yüzde 48,1’le Kılıçdaroğlu’na destek veren Hataylılar, ikinci turda Erdoğan’ı seçti. Erdoğan, Hatay’daki oyların yüzde 50,1’ini aldı.
İkinci tur öncesi deprem bölgesinde sadece Hatay’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 15 ilçenin üçünde birinci çıktı. Kılıçdaraoğlu Arsuz’da yüzde 76,5, Samandağ’da yüzde 92,5, Defne’de yüzde 91,4 oy aldı. Diğer 12 ilçede Erdoğan galip geldi.
K.MARAŞ VE ADIYAMAN
Hatay’la birlikte depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan da Erdoğan zaferle çıktı. Adıyaman’da Erdoğan yüzde 69, Kılıçdaroğlu yüzde 31 oy aldı. Kahramanmaraş da tercihini yüzde 75,6 oranla Erdoğan’dan yana kullandı. K.Maraş’ta Kılıçdaroğlu ise yüzde 24,4 oy aldı.
9 ilde Erdoğan
Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman’da yarışı önde tamamladı. 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı oylar şöyle: