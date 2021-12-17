​Erdoğan başkanlara seslenecek: AK Partili belediye başkanları kampa giriyor

Salgın nedeniyle son olarak 2019’da Kızılcahamam’da kamp yapan AK Partili belediye başkanları, 22 Aralık Çarşamba günü kampa giriyor. Antalya’da 3 gün sürecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak toplantıya 804 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı katılacak.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına önemli tavsiyelerde bulunulacağı toplantıda, belediyelerin faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeler ele alınacak, başkanların performansları değerlendirilecek. Vatandaşla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, tevazuyu elden bırakmamaları, vatandaşın istek ve taleplerini göz ardı etmemeleri istenecek.

2023 SEÇİMİNİN YOL HARİTASI

Belediye başkanlarının da taleplerini ileteceği toplantıda, illerle ilgili hazırlanan raporlar gündeme gelecek. 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve 2024’teki yerel seçim için nelerin yapılacağı, nasıl hazırlanacağı gibi konular masada olacak, yol haritası ele alınacak.

REKLAM

Ulaştırma, Çevre, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlarının da kampa katılması bekleniyor. Bakanlar ve AK Parti kurmayları toplantıda çeşitli sunumlar yapacak.

GÜNDEM AK Parti’den manifesto kampları