Erdoğan resmen aday: Cumhur İttifakı YSK'ya başvurdu

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptı. Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ya geldi. Başvurunun ardından açıklama yapan Erhan Akçay, MHP’nin Erdoğan’ın aday gösterilmesine ilişkin kararı geçen hafta aldıklarını hatırlattı. Akçay, “Bu kararın ve başvurunun ülkemiz ve millete hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Biz öteden beri MHP olarak ‘aday belli karar net’ diyorduk. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.

KANDİL YAPILANMASINA CEVAP VERECEK

Feti Yıldız, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz hain darbe işgali ve girişimi sırasında kendiliğinden doğduğuna dikkat çekerek “Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmahane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti 1+5+2 Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek ve attığı tokat Amerika’dan değil Mars’tan duyulacaktır” dedi.

SON GÜN BEKLENMEDİ

Ali İhsan Yavuz da “Son günü beklemeden zaten hiç tereddüt etmediğimiz Cumhurbaşkanı adayımızı, Tayyip Erdoğan’ı iki parti olarak ve iki partinin meclis grubu olarak başvuruda bulunmuş olduk. Adayımız çok net. Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan, kararımız net. Başvurumuzu tamamladık” ifadelerini kullandı.











