Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek: ​Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Kongresi’de “Milletin istediği bir anayasa yapmak istiyoruz” diyerek yaptığı çağrıya toplumun değişik kesimlerinden destek geldi. İş dünyası, siyasetçiler, kanaat önderleri ve aydınlar, bugüne kadar 19 kez revize edilen anayasanın değişmesinin Türkiye’yi daha da ileriye götüreceğini ifade ediyor.

GÜNDEM Anayasa kadrosu

KONJONKTÜR MÜSAİT

-MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: Cumhurbaşkanımızla aynı görüşteyiz. Şu an konjonktürün müsait olduğunu, yeni sivil bir anayasa yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim dileğimiz tüm partilerin katılımıyla bu yeni anayasanın yapılması. Ama bilindiği üzere MHP ile AK Parti yeni bir çalışma yapacak.

KAMUOYU İLE TARTIŞILMALI

-HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: Mevcut anayasa toplumumuzun sosyolojik, kültürel, psikolojik ve de manevi değerleri ile uyuşmamaktadır. Mevcut anayasanın sorunlu yönlerini kamuoyu ile birlikte tartışmak, sürece katkı sağlayacaktır. Milletin kahir bir ekseriyeti 1982 Anayasası’ndan müştekidir. Yeni yapılacak anayasada temel insan haklarının kullanılmasına engel teşkil eden hususlar bulunmamalıdır. Bu anayasa tamamen sivil ve adil bir anayasa olmalıdır.

REKLAM

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa için bir çözüm yolu bulunabilir

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TAPUSUDUR

-Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Senin benim anayasam olmaz. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Anayasa konusunda bütün siyasi partiler bir araya gelip herkesin gıpta edeceği bir anayasa yapılması şart. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya talibiz.

EN BÜYÜK ÖZLEMİMİZ

-MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Darbe zihniyetlerinden arındırılmış, sivil bir anayasa yıllardır en büyük özlemimizdi. Milletimizin her kesiminin demokratik haklarını güçlendirici, daha insani ve gelişen dijital alanlardaki hak ve hürriyetleri de işleyen kapsayıcı bir anayasa elzemdir. MÜSİAD olarak, ekonomi başta olmak üzere milletimizin refahını önceleyen anayasa çalışmalarına talep edildiği takdirde destek vermekten geri durmayacağımızı ve bu noktada elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.

GÜNDEM Sivil anayasa borcumuz

SADE BİR ANAYASA İSTİYORUZ

-Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Millet iradesine dayalı sivil bir anayasaya sahip olmanın zamanı geldi. Yeni anayasa çağımızın koşullarına hitap edecek pratiklikte, net ve sade olmalıdır. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü net ifadelerle kollayıcı nitelikte olmalıdır. Terörizm gibi ülkemizin bekasını, birliğini tehdit eden konularda kesin çizgilerin belirlenerek yorum gerektirmeyecek içeriklere sahip olmalıdır. Derin bir analiz ve toplumsal mutabakatla oluşturulacak sivil bir anayasa için istişare metodu harekete geçirilmelidir ve halkın da onayı alınarak yeni anayasanın bu şekilde oluşturulması gerekmektedir.

TÜM KİMLİKLERDEN AZADE OLMALI

-Yazar Muhsin Kızılkaya: Mevcut anayasa tek tip bir etnik kimlik dayatmasında bulunuyor. Bu kimlikleri anayasadan azade bir hale getirilmesi gerekir. Yeni anayasadan beklentimin en önemli tarafı etnik aidiyet tanımlamalarından azade bir hale getirilmeli.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Gül: 2023 yılına yeni sivil bir anayasa ile gireceğimize inancımız tamdır

ORTAK BİR AKLIN ÜRÜNÜ OLSUN

-Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun: Yeni bir anayasaya Türkiye’de ihtiyaç var. Bu anayasa hem hukuksal alanda hem insan hakları anlamında ülkeyi saygınlığa kavuşturacak. Dünya demokratik normlarını takip eden bir anayasa olmasını istiyorum. Mutabakatla herkesin görüşlerini alınarak ortak bir akıl ürünü olarak ortaya çıkarsa hiç olmazsa tartışma biter.

-Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç: Eski anayasa 80 yılına göre hazırlandığı için yeni anayasaya ihtiyacımız var. Fikir üretemeyen subayların anayasası olduğu için ülkeye ayak bağı oluyor. Türkiye’nin daha ileri gidebilmesi için yeni anayasa şart.