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Gündem

Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Melen'den getirdiği su bugün İstanbul'u susuzluktan kurtardı

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yüzde 89.28 olarak ölçülen barajların doluluk oranı bu yıl %39.3 olarak ölçüldü. Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan megakentin su ihtiyacı günlerdir Melen Barajı'ndan karşılanıyor. CHP'lilerin 'atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj' dediği Melen Barajı projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atılmıştı.

16:20 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Melen Barajı'nın temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atılmıştı.

Melen Barajı'nın temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atılmıştı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı %39.3 olarak ölçüldü. Barajlarda son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28'lik artış meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 89.28 olarak ölçülmüştü

Ancak bu artışa rağmen doluluk oranları geçen yılın çok gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yıl barajların doluluk oranı yüzde 89.28 olarak ölçülmüştü.



Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'un su ihtiyacı günlerdir Melen Barajı'ndan karşılanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu projesi Melen Projesi, İstanbul'un 20 Ekim 2007'den beri su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.

CHP'lilerin işlevsiz dediği Melen Barajı bugün İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor

CHP'lilerin 'atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj' dediği Melen Barajı, Yeşilçay ile birlikte 2017’de %33, 2018’de %37, 2019’da %30, 2020’de %47 ve 2021’de %59 oranında su ihtiyacını karşıladı.

Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirildi

İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında en önemli yatırımlardan biri olan Melen Barajı projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde atılmıştı.



#Melen Barajı
#İstanbul
#Recep Tayyip Erdoğan
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