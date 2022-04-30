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ANKARA

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan acı haber

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu'nda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığını ancak kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Eren Abluka-5 Operasyonundan acı haber
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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