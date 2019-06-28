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İSTANBUL

Eren’in adı göklerde

PKK’nın Trabzon Maçka’da şehit ettiği Eren Bülbül’ün anısı göklerde yaşayacak. THY, aldığı yeni nesil ilk Boeing 787-9 Dreamliner’e “Maçka” adını verdi. Yerli SİHA, Bayraktar TB2’lerden birine “Eren” ismini koyacaklarını açıklayan Selçuk Bayraktar da, “Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
THY'nin aldığı yeni nesil ilk Boeing 787-9 Dreamliner’e Eren Bülbül'ün memleketi olan “Maçka” adı verildi.
THY'nin aldığı yeni nesil ilk Boeing 787-9 Dreamliner’e Eren Bülbül'ün memleketi olan “Maçka” adı verildi.

Türk Hava Yolları, şehit Eren Bülbül’ün anısına önceki gün filosuna dahil ettiği ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner model uçağa “Maçka” adını verdiğini açıkladı. THY, daha önce sosyal medyadan Boeing 787-9 Dreamliner model uçağın adını belirlemek için anket başlatmıştı.

150 BİN PAYLAŞIM

Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma şıklarını anketle sosyal medya hesabından oylamaya sunan THY’ye sosyal medyadan uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması için 150 binden fazla cevap gelmişti.

Bayraktar TB2 SİHA’lardan birine şehit Eren Bülbül’ün adı verildi.

İLK SEFER TRABZON’A

Türk Hava Yolları Yönetimi Türk halkının gösterdiğini hassasiyete duyarsız kalmadı ve “Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve adı Eren olsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni uçağımıza kahraman Eren’iminizin memkeleti “Maçka” adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon’a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren’i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız” açıklamasında bulundu.

2 YIL GEÇTİ

11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül ve Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

SİHA’nın adı Eren

100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2’lerden eğitim için kullanılan bir TB2’ye Eren ismi verildi. Konuyla ilgili twitter hesabından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “PKK tarafından kalleşce şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz ismini SİHA’mız semalarımızda uçuracak artık. Ruhun şad olsun.Semalarımızda Hür ve Özgür” açıklamasını yaptı. Baykar ise twitter hesabından, “Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA’lardan birine şehidimiz Eren’in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak” açıklamasını ‘iyi ki varsın Eren’, ‘Adı Eren olsun’ etiketi ile yaptı.

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  • Eren’in ağabeyi Çağlar Bülbül, kardeşi için 41 kurşun yiyerek şehit olan Baş- çavuş Ferhat Gedik’in anı- sının da yaşatıl- masını istedi.
  • Ferhat Başçavuş’u unutmayın
  • THY ve Baykar’ın isim jesti Eren Bülbül’ün ailesini çok mutlu etti. Yeni Şafak’a konuşan Eren’in ağabeyi Çağlar Bülbül, “Gurur verici. Eren ile birlikte Ferhat Başçavuş’un isminin de verilmesini isterim. Çünkü ikisi de Maçka’da şehit olmuş. İkisi de vatan için şehit olmuş. Hatta Başçavuş Ferhat Gedik kardeşimi korumak için 41 tane kurşun yedi” dedi. Ferhat Başçavuş’un ailesinin bir sitemi olduğunu belirten Çağlar Bülbül, sözlerine şöyle devam etti:
  • AİLESİNİ ANLIYORUM
  • “Ben o aileyi de anlıyorum. Hatta Ferhat Başçavuş’un annesi üzülüyormuş, ‘Bütün her yer de Eren’in ismi geçiyor Ferhat’ın ismi geçmiyor’ diye bugün bana bir yakını söyledi. Tabii ki de aile olarak çok gururlandık ama Eren’in ismi gündemde olduğu gibi Ferhat Başçavuş’un da ismi gündem de olsaydı daha da mutlu olurduk. Emin olun benim kardeşimin ismi Maçka’da bir tünele verildi.
  • ANNEM GURURLANDI
  • Merkezdeki başka bir tünele de Ferhat Başçavuş’un ismi verildi, ben daha çok sevindim. Bu olay ile çok gururlandık. Annem de çok mutlu oldu, gururlandı. Kimse kardeşimi unutmamış. Herkes elinden geldiğince Eren’in ismini yaşatmaya çalışıyor. Allah herkesten razı olsun diyorum” dedi.

Şehit Eren'in adı semalarda olacak
OYNAT 02:20
Şehit Eren'in adı semalarda olacak
PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle 2 yıl önce şehit olan Eren Bülbül'ün adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden eğitim olarak kullanılanlardan birine verildi.

Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
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