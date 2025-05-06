Ermenistan normalleşmeyi ağırdan alıyor

Türkiye, Ermenistan ile normalleşme sürecinde Azerbaycan’ın hassasiyetlerini de göz önünde bulunduruyor. Diplomatik kaynaklara göre, Erivan ile ilişkilerin gerçek anlamda ilerleyebilmesi için öncelikle Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. “Bu anlaşma olmadan kalıcı bir normalleşmeden söz etmek mümkün değil” diyen kaynaklar, Türkiye’nin bu süreçte Azerbaycan ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğinin altını çiziyor. Normalleşme sürecinin beşinci toplantısı geçen sene temmuz ayında Türkiye- Ermenistan sınırında bir araya gelmişti.