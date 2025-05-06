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Ermenistan normalleşmeyi ağırdan alıyor

Ermenistan normalleşmeyi ağırdan alıyor

Canberk Doğan
04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşmede Ermenistan’ın performansı tartışılıyor. Yetkililer, özellikle ortak tarih komisyonu kurulması, sınır kapısının insani yardım amacıyla açılması gibi kritik başlıklarda hiçbir kayda değer gelişme yaşanmadığını vurguluyor. Ankara, Erivan’ın süreci zamana yayarak oyalama taktiği izlediği değerlendirmesinde bulunuyor.


AZERBAYCAN YOKSA NORMALLEŞME YOK

Türkiye, Ermenistan ile normalleşme sürecinde Azerbaycan’ın hassasiyetlerini de göz önünde bulunduruyor. Diplomatik kaynaklara göre, Erivan ile ilişkilerin gerçek anlamda ilerleyebilmesi için öncelikle Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. “Bu anlaşma olmadan kalıcı bir normalleşmeden söz etmek mümkün değil” diyen kaynaklar, Türkiye’nin bu süreçte Azerbaycan ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğinin altını çiziyor. Normalleşme sürecinin beşinci toplantısı geçen sene temmuz ayında Türkiye- Ermenistan sınırında bir araya gelmişti.


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