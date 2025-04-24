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Dışişleri Bakanlığından '1915 olayları' tepkisi: Bütünüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından '1915 olayları' tepkisi: Bütünüyle reddediyoruz

Semih Bozkuş
19:3324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu' kurulması teklifi hatırlatıldı.
Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu' kurulması teklifi hatırlatıldı.

Türkiye, tarihi gerçeklerin bağlamından kopartılarak yapılan 1915 olaylarına ilişkin açıklamalara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaların tümüyle reddedildiği belirtilerek, "Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur." denildi. Türkiye'nin 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması teklifi belirtilen açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısı da yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaların bütünüyle reddedildiği belirtildi.

Türkiye'nin 'Ortak Tarih Komisyonu' teklifi hatırlatıldı

Açıklamada, bu tür girişimlerin geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçladığı vurgulanarak, "Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir." denildi.

Normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısı

"Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor." ifadelerine de yer verilen Bakanlığı yazılı açıklamasında Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısı da yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur.

Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz."



#Dışişleri Bakanlığı
#1915 Olayları
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