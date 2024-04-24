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Türkiye'den '1915' tepkisi: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla (bazı yetkililerin) 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

14:20 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:38 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla (bazı yetkililerin) 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

  • Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz.

  • Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

  • Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

  • Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz.


#Dışişleri Bakanlığı
#1915 Olayları
#AİHM
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