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İSTANBUL

Ermenistan’dan ilk uçak geldi

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri dün başladı. Ermenistan’dan İstanbul’a seferleri dün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan kalkarak akşam saat 19.50 de İstanbul havalimanına 64 yolcusuyla sorunsuz inişini gerçekleştirdi.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Ermenistan’dan ilk uçak geldi ​
İstanbul-Erivan uçak seferleri dün başladı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri dün başladı. Ermenistan’dan İstanbul’a seferleri dün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı’ndan kalkarak akşam saat 19.50 de İstanbul havalimanına 64 yolcusuyla sorunsuz inişini gerçekleştirdi. Havalimanında yolcuları görevliler çiçekler ile karşıladı.

Uzun yıllar İstanbul da yaşayan Gayane Bulghdaryan, eskide olanların neskide kalmasını istediğini ve gelecek nesillerin bunlarla büyümesini istemediğini söyledi.
Uzun yıllar İstanbul da yaşayan Gayane Bulghdaryan, eskide olanların neskide kalmasını istediğini ve gelecek nesillerin bunlarla büyümesini istemediğini söyledi.

İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ

Flyone Armenia havayolu şirketinin İcra Kurulu Başkanı Aram Ananyan, uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ananyan, “İki ülkenin Sivil havacılık yönetimlerine teşekkür ediyorum. Şehirleri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Aynı zamanda bu uçuşu İstanbul’daki Ermeni toplumunun anavatanı ile olan bağlantısı açısından da önemsiyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan’a davet ediyorum” dedi ve sözlerinin sonunda Türkçe ‘Teşekkür ediyorum’ dedi.

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