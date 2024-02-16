Erzincan'da dezenformasyon çabası ellerinde patladı: 'Kuşlar siyanürlü sudan öldü' dediler kum çuvalı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi. Bayraktar ayrıca madendeki yığma toprak sahasında çatlakların sabah erken farkedildiği, bir bölüm işçinin tahliye edildiği iddialarını da doğruladı. Toprak kaymasından önce maden sahasından tahliye edildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “9 arkadaşımız tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndüler ve o esnada bu hadiseye yakalandılar” dedi.