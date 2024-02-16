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Erzincan'da dezenformasyon çabası ellerinde patladı: 'Kuşlar siyanürlü sudan öldü' dediler kum çuvalı çıktı

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu dokuz işçi toprak altında kaldı. Tüm Türkiye bölgeden gelecek müjdeli haberlere kilitlenmişken art niyetli kesimler ise dezenformasyon çabası içine girdi. Bazı basın yayın organlarında birkaç tane fotoğraf paylaşılarak, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğunu belirtti.

Semih Bozkuş
22:55 - 16/02/2024 Friday
Güncelleme: 23:21 - 16/02/2024 Friday
Yeni Şafak
İliç'te kuşların siyanürlü sudan içerek öldüğü iddiaları yalanladı.
İliç'te kuşların siyanürlü sudan içerek öldüğü iddiaları yalanladı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde salı günü maden sahasında toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan heyelan sonucu dokuz işçi toprak altında kaldı.

İşçileri kurtarmak adına zamana karşı amansız mücadele devam ederken tüm Türkiye de bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklemeye başladı.

Ancak sağ duyunun gerektiği bu süreçte art niyetli kesimler bir kez daha harekete geçerek, olayla ilgili algı operasyonuna girişti.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaşılarak, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası ortaya atıldı.

Ancak algı operasyoncularının giriştiği bu dezenformasyon tezgahı kısa sürede çöktü.

'Kuşların öldüğü' iddia edilen görseller

"Siyanürlü sudan içen kuşlar öldü" dediler kum çuvalı çıktı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğunu belirterek kirli iddiaları yalanladı.

Söz konusu görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediğini de belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz." uyarısında da bulundu.



Bakan Bayraktar maden sahasındaki tahliye iddialarıyla ilgili acı gerçeği söyledi: 9 işçi kontrol yaparken...
Bakan Bayraktar maden sahasındaki tahliye iddialarıyla ilgili acı gerçeği söyledi: 9 işçi kontrol yaparken...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi. Bayraktar ayrıca madendeki yığma toprak sahasında çatlakların sabah erken farkedildiği, bir bölüm işçinin tahliye edildiği iddialarını da doğruladı. Toprak kaymasından önce maden sahasından tahliye edildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “9 arkadaşımız tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndüler ve o esnada bu hadiseye yakalandılar” dedi.


#Erzincan
#Maden
#Toprak Kayması
#Dezenformasyon
#Siyanür
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