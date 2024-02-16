Erzincan'da dezenformasyon çabası ellerinde patladı: 'Kuşlar siyanürlü sudan öldü' dediler kum çuvalı çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde salı günü maden sahasında toprak kayması meydana geldi.
Yaşanan heyelan sonucu dokuz işçi toprak altında kaldı.
İşçileri kurtarmak adına zamana karşı amansız mücadele devam ederken tüm Türkiye de bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklemeye başladı.
Ancak sağ duyunun gerektiği bu süreçte art niyetli kesimler bir kez daha harekete geçerek, olayla ilgili algı operasyonuna girişti.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaşılarak, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası ortaya atıldı.
Ancak algı operasyoncularının giriştiği bu dezenformasyon tezgahı kısa sürede çöktü.
"Siyanürlü sudan içen kuşlar öldü" dediler kum çuvalı çıktı
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğunu belirterek kirli iddiaları yalanladı.
Söz konusu görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediğini de belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz." uyarısında da bulundu.