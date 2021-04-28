Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ABD yönetimine tarihi vesikalarla tokat gibi cevap Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat gibi cevap verdi.

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 13:56 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 14:07 Diğer