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ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ABD yönetimine tarihi vesikalarla tokat gibi cevap

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat gibi cevap verdi.

Haber Merkezi Diğer
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmenden ABD yönetimine tarihi vesikalarla tokat gibi cevap
Sözde Ermeni 'soykırımı'na tarihi vesikalarla cevap.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

  • “Ermeni diasporasının alçak oyunlarına alet olan ABD yönetimini, bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden savunmasız ve masum 30 bin Müslüman-Türk ahalinin Ermeni çeteleri (Hınçak, Taşnak ve Ramgavar) tarafından hunharca katledildiği vatan şehri Erzurum’dan şiddetle telin ediyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları safsatadan ibarettir. 24 Nisan tarihi bir yalanın anıldığı gündür. Asıl soykırım Ermeni çeteleri tarafından Anadolu’da yapılmıştır. ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetliyoruz. Ermeni çeteleri, Doğu’da, Erzurum’da, Cinis’te, Tazegül’de, Alaca ve Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy ve Horasan’da ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirmiştir. Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen ABD Başkanı Biden, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919’da Erzurum’da soykırımın yapıldığı yerleri, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere’yi gezerken ‘İsa’nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler’ itirafında bulunmuştur. Hal böyleyken ABD Başkanı’nın yalan ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen.n
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen.n

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