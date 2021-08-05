Eğitim ve araştırmayı harmanlayan üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesi

11. yılında yeni başarı öyküleri yazmak için öğrencilerini bekleyen ETÜ, teknik üniversite olma misyonunun yanında sunduğu kültürel, sportif ve sosyal imkanlarıyla da yeni dönemde öğrencilerine merhaba diyecek. Üniversite tercihlerinin devam ettiği şu günlerde aday öğrencilere seslenen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Geleceği birlikte şekillendirmek” için aday öğrencilere çağrıda bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin mühendislikten tarihe, sağlıktan spora kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim verdiğini aktaran Rektör Bülent Çakmak: “İnsanlığın karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel problemlere çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi gaye edinmiş nitelikli akademik kadromuz ve özveriyle çalışan idari personelimiz ile çağın gerektirdiği yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeye dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

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Bir medeniyet ve kültür şehri olan Erzurum’un kalbinde yer alan ETÜ’de ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üretildiğini ifade eden Rektör Bülent Çakmak “Çeşitli kariyer ve eğitim merkezleriyle her yaş grubuna sunduğumuz gelişim ve eğitim imkanlarıyla bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Teknoloji ve inovasyonla yoğrulmuş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olma yolunda çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE PEK ÇOK İMKAN SUNUYOR

KÜTÜPHANE İMKÂNLARI

Modern ve teknolojik imkânlarla donatılan, 12 bin 635 metrekarelik alana sahip olan merkezi kütüphane, kolay erişim ve geniş kaynak ağıyla tüm öğrencilerine hizmet veriyor. Teknolojinin sunduğu tüm imkanların sonuna kadar kullanıldığı kütüphanede “Yordam Akıllı Kütüphane Otomasyonu” sayesinde kataloglama, ödünç verme, ders rezervleri, süreli yayın hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapı hizmetini sağlıyor. Katalog taraması, elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri, Yordam web arayüzünden kullanıcılarına sunan kütüphanede web üzerinden kendi hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma gibi işlemleri de dijital ortamda yapabiliyor.

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Cep telefonları üzerinden “Cep Kütüphanem” uygulaması ile istediği yerde ve zamanda katalog taraması, elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma işlemleri yapılıyor.

Merkezi kütüphanede öğrencilerin günün her saati sosyal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri için; bilardo, tenis, saha ve masa satrancı oynama, geleneksel ve modern okçuluk çalışma imkanları, kendi hobilerini gerçekleştirmek üzere hobi odası, müzik odası, çok modern ve konforlu bir açık bahçe ve kapalı kafeterya, 50.000 civarında basılı ve elektronik kaynak, 932 kişilik çalışma kapasitesi, geniş ve ferah fuaye alanları, çoklu çalışma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, bilişim noktaları, sınıflar, akademik çalışma odaları, Sunum odaları, materyal tarama odaları, konferans salonu, fotokopi merkezi, sergi salonları yer alıyor.

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ETÜ KRİSTAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

ETÜ-Kristal Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencilerinin teknolojik iş fikirlerini hayata geçirebilmesine olanak sağlayan bir girişimcilik (Yenilikçi Kuluçka) merkezi olarak yeni öğrencilerini bekliyor.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, marka değeri ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülmeleri için ETÜ’lü gençleri fikir aşamasından pazara kadar olan süreçte destekleyen ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, üniversite ve iş yaşamını aynı çatı altında bir araya getirerek donanımlı mezunları ülkemize kazandırıyor.

ETÜ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARPAM)

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (KARPAM), öğrenci ve mezunlarımızın kişisel ve akademik gelişim süreçlerinde sahip oldukları yeteneklerini keşfetmelerine, staj ve iş olanakları ile buluşabilmelerine yardımcı olabilecek kaynak ve hizmetler sunuyor.

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Merkez; kariyer fuarları, teknik geziler, seminerler, paneller, sertifika programları, mentörlük sistemi, mezun buluşmaları ve kariyer danışmanlığı gibi birçok farklı etkinlik çatısında faaliyet göstermesi dışında, ETÜ’lü gençlerin kişisel donanımlarını artırmaya ve staj/iş olanaklarına ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik faaliyetleri de bünyesinde barındırıyor.

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

ETÜ kampüsünde yer alan yemekhane ve yaşam merkezi, bin 650 kişilik kapasitesi ile öğrencilerin kampüs dışına çıkmadan yemek ihtiyacını sağlıklı ve ekonomik bir şekilde karşılamalarına imkan tanıyor.

YURTLAR

Farklı illerden gelen öğrenciler için kampüs alanı içinde konumlandırılan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 40 bin metrekarelik alan üzerinde, 7 bloktan oluşan bin 500 kişilik kız öğrenci yurdu bulunuyor.

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Kampüse beş dakikalık mesafede bulunan, Kredi Yurtlar Kurumuna ait İbrahim Hakkı Erkek Yurdu ise bin 930 kişilik olup, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.