Erzurum'a acil iniş yapmıştı: Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giderken kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Hindistan 'a ait Air Vistara firmasına ait Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı





AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi. Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.

Validen ilk açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını, uçağa bomba imha ekiplerinin girdiğini ve arama yapıldığını açıkladı.

Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor." açıklamasını yaptı.

600 kişi kapasiteli olan uçakta 247 yolcu bulunuyordu. Pilotun talebi doğrultusunda bütün yolcular uçaktan indirildi.

Bakan Uraloğlu: Şu an için olumsuz bir durum yok

Olaya ilişkin bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, uçaktaki arama çalışmalarının devam ettiğini ancak şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15:38’de acil durum çağrısında bulunmuştur.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16:38’de Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir.

237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama arala çalışmaları devam etmektedir.

İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00’a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır.

Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Tüm bu gelişmelerin ardından ise Vali Çiftçi yeni bir açıklamada bulunarak bomba ihbarının asılsız olduğunu duyurdu.

Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giderken kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

Vali Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil inmek durumunda kaldığını söyledi.

Bütün yolcular ile mürettebatın tahliyesinin ardından bomba imha ekiplerinin arama tarama çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda."

"Yolcuların bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda"

Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının havaalanında durmaya devam edeceğini belirten Çiftçi, uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belirli süre uçuş yapma imkanının bulunduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, pilotların belirlenen süreyi tamamladıkları için istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler." diye konuştu.











