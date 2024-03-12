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Esas hedef ambargo

Daha önce 'Türkiye DEAŞ'la işbirliği yapıyor' yalanını yayan İngiliz araştırma kuruluşu CAR, bu kez de PKK ile işbirliği yaparak savunma sanayiimizi ambargo listesine sokmaya çalıştı. Terör örgütünün yalanlarıyla rapor hazırlayan CAR'ın bu girişimi Türkiye'nin Europol ve Interpol nezdinde yürüttüğü diplomasiyle bertaraf edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/03/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 02:25 - 12/03/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Bozdoğan.
Bozdoğan.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin DEAŞ'la işbirliği yaptığı yalanını yayan İngiltere merkezli Silahlanma Araştırma (CAR) Enstitüsü, bu kez de terör örgütü PKK ile işbirliğinde yakalandı. Terör örgütünün argümanları ile Türk savunma sanayii aleyhine rapor hazırlamak isteyen CAR'a Türkiye engel oldu. Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgelerinde kullanılan silahlarla ilgili bir çalışma yapan Europol ve Interpol, CAR ile irtibata geçti.

RAPORLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

CAR'dan ilgili raporlar alındı. Europol ve Interpol, Türk savunma sanayi firmaların ürettiği silahlara ilişkin bir dizi asılsız iddianın yer aldığı raporları Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili makamlarla paylaşınca, Türkiye raporların izini sürmeye başladı. Raporlar hakkında derin bir çalışma yapan Türk Polis Teşkilatı, Interpol-Europol hattında oluşturulmaya çalışan kara propagandayı çökertti.

AMAÇLARI AMBARGO KOYDURMAK

Türk Polis Teşkilatı, Enstitü’nün, raporlarını terör örgütü PKK/YPG’nin iddialarını dayanak alarak hazırladığını belirledi. CAR'ın terör örgütü PKK/YPG işbirliği ile Türk savunma sanayii şirketlerine ait silah ve mühimmatlar üzerinden Türkiye’ye ambargo koyulması için çalışma yaptığı sonucuna ulaştı.Yapılan araştırma ile CAR/PKK ittifakını ortaya çıkaran Emniyet Genel Müdürlüğü, Europol ve Interpol'le yeniden temasa geçti.

RAPORLAR REDDEDİLDİ

Bulgularını kurumlarla payşan Emniyet, enstitünün çalışma şekli ve güvenilir olmayan kaynaklara dayanan raporlarının kritik sektörlerdeki Türk firmaların faaliyetlerine zarar verebileceğini bildirdi. Türk Polis Teşkilatı, terör örgütlerinin etkisi altında bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybeden Britanya merkezli CAR Enstitüsü’nün Interpol ile resmi bir ilişki tesis etmesinin mümkün olmayacağının altını çizerek, enstitünün Interpol ve Europol ile ilişkilerinin engellenmesi yönünde görüş bildirdi. Interpol ve Europol Avrupa İcra Komitesi üyesi Daire Başkanı Selçuk Sevgel’in Interpol icra komitesinde yürüttüğü girişimler sonucunda Türkiye aleyhtarı kirli oyunun 9’a karşı 3 oy ile reddedilmesiyle birlikte genel kurula taşınması engellendi.




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