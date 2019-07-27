Gündem Esenyurtta iki katlı otobüs alev alev yandı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta çift katlı halk otobüsünde yangın çıktı

Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev yandı

Esenyurt’ta iki katlı özel halk otobüsü ilçenin en işlek caddesinde alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, cadde trafiğe kapandı.

Haber Merkezi IHA
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul Esenyurt'ta 15.45 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'da Bahçeşehir istikametinde yaşandı. İki katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otobüsteki vatandaşlar tahliye edilirken dumanlar bir anda aleve dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

Alev alev yanan otobüste zaman zaman ufak çaplı lastik patlamaları da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bir vatandaş yaşananları anlatırken yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

DHA
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı
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