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İSTANBUL

Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın

Esenyurt'ta bulunan sanayi sitesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta sanayi sitesinde yangın
Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın.

Esenyurt'ta bulunan Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan fabrikada araç lastikleri bulunduğu belirtiliyor.
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