Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın.

Esenyurt'ta bulunan Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan fabrikada araç lastikleri bulunduğu belirtiliyor.
Esenyurt'ta bulunan Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan fabrikada araç lastikleri bulunduğu belirtiliyor.
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