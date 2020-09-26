Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olay Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı.

AA Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.