Eşim temiz yemek yapmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının vatandaşların gıda güvenilirliğiyle ilgili taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla 2009 yılında kurduğu Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 3 milyon 34 bin 799 şikayet geldi. Tüm bu şikayetlerin yanı sına çağrı merkezine birbirinden ilginç başvurular da geliyor. Bunlar arasında eşinin yaptığı yemekten şikayet eden de yaptığı pilavın lapa olmasının nedenini soran da bulunuyor.





İŞTE O ŞİKAYETLER:

Kurbanlık koyunun sağ bacağında olan probleminden dolayı etini tükettikten sonra ailedekilerin sağ bacağında ağrı oldu.

Eşim evde hijyen kurallarına göre yemek yapmıyor, dün yaptığı yemekten kıl çıktı.

Eşimin işletmesinden şikâyetçiyim çünkü bakanlığa kaydı bulunmuyor. Denetime gittiğinizde benim ismimi vermeyin.

Öğrenciyim, yalnız yaşıyorum. Yaptığım pilav hep lapa lapa oluyor, pirinç pilavı tarifi alabilir miyim?

Marketten aldığım yumurtaların kabukları çok ince. Sahte yumurta olduklarını düşünüyorum. Denetlenmesini istiyorum.

Sahte balın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum

Fırında görevliyi ekmekle öz çekim yaparken gördüm hijyen kurallarına uygun değil şikayetçiyim.

Küçükbaş hayvanları tavuk yemi ile besledikleri için küçükbaş hayvanın eti tavuk eti gibi. Bundan sonra Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvan kesmeyeceğim

Bal arılar tarafından yapılıyor. Hiç bal fabrikası olur mu?

Kız istemeye giderken fındıklı çikolata aldım. İsteme esnasında çikolata ikram edildiğinde çikolataların kurtlu çıktığını gördük.

Ekmek arası döner siparişi verdim. Sipariş geldiğinde dönerlerin ekmek arasında dönmediğini fark ettim.





Her başvuruya dönüş yapılıyor

Alo 174 Gıda Hattı’na erişim kanalları teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenleniyor. Tüketiciler başvurularını Alo 174, sosyal medya, mobil uygulama, internet sayfası veya Whatsapp hattı üzerinden yapabiliyor. Yapılan müracaatlarda gıda hattının görev ve sorumluluk alanına girmeyen başvurular da ilgili kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Başvurulardan Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren şikâyet ve talepler 180 Tarım İletişim Merkezine, fiyat artışı ile alakalı gelen şikayet ve talepler Ticaret Bakanlığına; Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) ile ilgili gelen şikayet ve talepler 150 CİMER hattına, su ile alakalı gelen şikayet ve talepler Sağlık Bakanlığına, para iadesi ile alakalı gelen şikayet ve talepler 175 Tüketici Danışma Hattına yönlendiriliyor.



