Eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için Meclis'te tören

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, eski TBMM Başkanları İsmet Yılmaz ile Cemil Çiçek, bazı partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, TBMM yöneticileri ve çalışanları katıldı.