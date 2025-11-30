Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

Yeni Şafak
21:3530/11/2025, Pazar
IHA
AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi salı günü öğle namazının ardından Giresun'un Akköy köyünde toprağa verilecek.

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun’da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk’ün tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.


AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.


Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz,
"26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum"
ifadelerini kullandı.

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.



