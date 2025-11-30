Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun’da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk’ün tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum"

"26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum"

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.