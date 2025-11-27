Teneffüste fenalaşan 2’nci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu’nda 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaştı. Durumu fark eden öğretmelerin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de minik öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Emiralp Polat, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.