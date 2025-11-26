Yeni Şafak
Kayseri'de bir camide dilenen şahsın üzerinden 12 bin 200 lira çıktı

13:1626/11/2025, Çarşamba
AA
Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
Kayseri'de camide dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nin kadınlar bölümünde dilencilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.


Denetimde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira para çıktı.


Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.


Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.




