Dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.