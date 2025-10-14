Yeni Şafak
Dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı.

İstanbul Esenyurt’ta zabıta ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.



