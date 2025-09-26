Yeni Şafak
Dilenci kadın yakalandı: Parayı saklama yöntemi şoke etti

20:3126/09/2025, Cuma
IHA
Dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı.
Sivas'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir dilenci kadın yakalandı. Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu.

Sivas’ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıtanın dikkatinden kaçmadı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için başlatılan denetim seferberliğine devam ediyor.

Kentte zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı.

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu. Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.



#Dilenci
#Para
#Döner
#Sivas
