Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eski tip sürücü belgelerinde son gün 31 Ekim

Eski tip sürücü belgelerinde son gün 31 Ekim

Oğuzhan Ürüşan
17:2830/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eski tip ehliyetler yenilenmek zorunda
Eski tip ehliyetler yenilenmek zorunda

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde kesin olarak sona ereceğini duyurdu. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım. Eski belgelerimizi yenileyelim” dedi. Yerlikaya ayrıca son tarih konusunda herhangi bir süre uzatımının olmayacağını vurguladı.


2 milyon kişi halen yenileme yapmadı


2025 yılında sürücü belgesi yenileme başvuruları toplamda 2 milyon 770 bin 690’a ulaştı. Başvuruların büyük bölümü temmuz ayında gerçekleşirken yalnızca bu ayda 1 milyon 424 bin 516 kişi başvuru yaptı ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirildi. Uzatma kararının ardından ise başvurularda ciddi bir düşüş yaşandı. Ağustosta 96 bin 134, eylülde ise 60 bin 703 başvuru yapıldı. Resmî verilere göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.



Zamanında yapılmayan yenileme için ücretler yükselecek


Vatandaşlar, 31 Ekim 2025’e kadar eski tip sürücü belgelerini yalnızca 15 TL değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli karşılığında yenileyebilecek. Ancak bu tarihten sonra eski tip ehliyetini değiştirmek isteyenler için yüksek maliyetler devreye girecek:


*B sınıfı ehliyet: 7.438,60 TL
*A, A1, A2, F sınıfları: 3.643,10 TL
*B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları: 11.235,60 TL


#Ehliyet
#İçişleri Bakanlığı
#sürücü belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?