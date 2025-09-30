Eski tip sürücü belgelerinde son gün 31 Ekim

2025 yılında sürücü belgesi yenileme başvuruları toplamda 2 milyon 770 bin 690’a ulaştı. Başvuruların büyük bölümü temmuz ayında gerçekleşirken yalnızca bu ayda 1 milyon 424 bin 516 kişi başvuru yaptı ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirildi. Uzatma kararının ardından ise başvurularda ciddi bir düşüş yaşandı. Ağustosta 96 bin 134, eylülde ise 60 bin 703 başvuru yapıldı. Resmî verilere göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.