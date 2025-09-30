Eski tip sürücü belgelerinde son gün 31 Ekim

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde kesin olarak sona ereceğini duyurdu. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerekiyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım. Eski belgelerimizi yenileyelim” dedi. Yerlikaya ayrıca son tarih konusunda herhangi bir süre uzatımının olmayacağını vurguladı.
2 milyon kişi halen yenileme yapmadı
2025 yılında sürücü belgesi yenileme başvuruları toplamda 2 milyon 770 bin 690’a ulaştı. Başvuruların büyük bölümü temmuz ayında gerçekleşirken yalnızca bu ayda 1 milyon 424 bin 516 kişi başvuru yaptı ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirildi. Uzatma kararının ardından ise başvurularda ciddi bir düşüş yaşandı. Ağustosta 96 bin 134, eylülde ise 60 bin 703 başvuru yapıldı. Resmî verilere göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.
Zamanında yapılmayan yenileme için ücretler yükselecek
Vatandaşlar, 31 Ekim 2025’e kadar eski tip sürücü belgelerini yalnızca 15 TL değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli karşılığında yenileyebilecek. Ancak bu tarihten sonra eski tip ehliyetini değiştirmek isteyenler için yüksek maliyetler devreye girecek: