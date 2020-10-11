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İSTANBUL

​Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı

Eski Tuğgeneral ankesörcü çıktı

15 Temmuz’da Albay olan ve darbe girişimi sonrası Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Oğuz Bozkurt’un ankesörlü telefonla mahrem imamlarla irtibata geçtiği tespit edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Oğuz Bozkurt
Oğuz Bozkurt

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Albay olan ve darbe girişimi sonrası Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Oğuz Bozkurt’un ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Bozkurt’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bile mahrem imamlara irtibatına devam ettiği tespit edildi.

2017’DE EMEKLİ OLMUŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki kripto yapılanmasını deşifre etme amacıyla yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak örgütün TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sivil mahrem imamların ankesörle temas ettikleri yeni bir isme ulaştı. Bu ismin Tuğgeneral rütbesi ile görev yapmakta iken 3 Temmuz 2017’de kendi isteğiyle emekli olan Tuğgeneral Oğuz Bozkurt olduğu ortaya çıktı.

Deniz Bozkurt

TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞ

Bozkurt’un rütbesi örgüt iltisakı nedeniyle emekli olmasından 5 ay sonra 24 Aralık 2017 tarihinde geri alındı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz soruşturmasında, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatının bulunması nedeniyle 9 Eylül 2018’de tutuklandı. Bundan 6 ay sonra 26 Mart 2019’da tahliye olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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15 TEMMUZ’DAN SONRA DA DEVAM ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Bozkurt, İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Ankara’da gözaltına alındı. Bozkurt’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi ettirilmesinin ardından mahrem imamıyla irtibatını devam ettirdiği ve iletişime geçtiği de soruşturma birimleri tarafından tespit edilen bir diğer önemli husus olarak göze çarpıyor.

AĞABEYİ DE BYLOCK’ÇU ÇIKTI

Eski Tuğgeneral Oğuz Bozkurt’un ağabeyi Deniz Bozkurt’un ise 4 Ekim 2010 tarihinde TSK’dan Tuğamiral rütbesiyle emekli olduğu ortaya çıktı. Emeklilik nedeni ‘Kadrosuzluk’ olarak gözüken ağabey Bozkurt hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı iddiasıyla iddianame düzenlenerek dava açıldı.

8 YIL 9 AY CEZA ALDI

KHK ile rütbesi geri alınan eski Tuğamiral Bozkurt’un ayrıca kardeşi gibi örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon yoluyla irtibatı olduğu da dava dosyasında yer aldı. Ağabey Bozkurt, 19 Mart 2020 tarihinde Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında FETÖ üyeliği” suçundan eski Tuğamiral Bozkurt’a 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağabey eski Tuğamiral Bozkurt’un halen tutuklu olarak cezaevinde olduğu öğrenildi.

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