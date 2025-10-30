Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Cadde’si keşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskibağlar Mahallesi’nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U. (38) idaresindeki 60 EM 351 plakalı sedan lüks otomobil durdurulmak istendi. Polisin, ’dur’ ihtarına uymayan otomobil, süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmaya başladı. Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden araç, hasar almasına rağmen polisten kaçmaya devam etti. Sağ ön tekerleği patlayan otomobil polisten kilometreler kaçtıktan sonra Gazi Yakup satar ve Sivrihisar-1 Cadde’si kesişimindeki refüje çıktı.