Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

21:5430/10/2025, Perşembe
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, lastiği patlamasına rağmen hızla kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra yakalandı. Şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el koyulduğu tespit edilirken, aracında ise çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Cadde’si keşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskibağlar Mahallesi’nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U. (38) idaresindeki 60 EM 351 plakalı sedan lüks otomobil durdurulmak istendi. Polisin, ’dur’ ihtarına uymayan otomobil, süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmaya başladı. Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden araç, hasar almasına rağmen polisten kaçmaya devam etti. Sağ ön tekerleği patlayan otomobil polisten kilometreler kaçtıktan sonra Gazi Yakup satar ve Sivrihisar-1 Cadde’si kesişimindeki refüje çıktı.


Aracında uyuşturucu çıktı

Aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araçtan indirilen 38 yaşındaki Adem U. Ekip aracına bindirilirken, yapılan kontrollerinde bahse konu sürücünün ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan el koyulduğu tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs işlemleri için karakola götürülürken araç ise çekici marifetiyle bulunduğu noktadan çekildi. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.


Öte yandan Kumlubel Mahallesi istikametine giden ve şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay seferlerinin aksadığı görüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

