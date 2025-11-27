Yeni Şafak
Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama

08:1727/11/2025, Perşembe
IHA
Eskişehir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı.
  • Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


