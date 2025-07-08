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Eskişehir Valiliği'nden kene uyarısı: Hafife almayın

Eskişehir Valiliği'nden kene uyarısı: Hafife almayın

13:018/07/2025, Salı
IHA
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Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

Eskişehir Valiliği, kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle piknik alanları ve otluk bölgelerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde kene görülme sıklığı arttı. Keneyle mücadele için doğal avcıları olan keklikler geçtiğimiz günlerde doğaya salınırken, Eskişehir Valiliği konuyla ilgili uyarı içerikli bir paylaşım yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Keneyi hafife almayın! Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu öretecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınızın içine sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tedbiri elden bırakmayın"
ifadeleri yer aldı.



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