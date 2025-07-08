Eskişehir Valiliği'nden kene uyarısı: Hafife almayın

"Keneyi hafife almayın! Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu öretecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınızın içine sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tedbiri elden bırakmayın"