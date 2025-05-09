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Espressolab'den boykot çağrısı yapanlara tazminat davası

Espressolab'den boykot çağrısı yapanlara tazminat davası

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
17:309/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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EspressoLab, boykot çağrısı yapanlara dava açmaya başladı
EspressoLab, boykot çağrısı yapanlara dava açmaya başladı

Kahve zinciri Espressolab, sosyal medya hesapları üzerinden firmaları için boykot çağrısı yapan kişilere tazminat davası açmaya başladı. Espressolab resmi hesabından yaptığı paylaşımda elde edilecek tazminatların sahipsiz hayvanların tedavisi için kullanılacağını açıkladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin boykot çağrısı yaptığı markaların arasında yer alan Espressolab, boykot çağrısı yapanlara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Davaya gerekçe olarak boykot paylaşımında bulunan kişiler hakkında "Müvekkil şirketin marka değeri düşmekle kalmayıp, hesap sahibi tarafından boykot çağrısında bulunulmak suretiyle kitleler harekete geçirilmeye çalışılarak müvekkil şirketin yalnızca ticari hayatı sekteye uğratılmaya çalışılmamış, aynı zamanda kişilik hakları da ihlal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Dava açılanlar arasında CHP'nin eski milletvekili Hüseyin Aygün de bulunuyor.

Tazminatlar sahipsiz hayvanlar için kullanılacak

Espressolab resmi hesabından yaptığı paylaşımda açılan davalardan edilecek tazminatların sahipsiz hayvanların tedavisi için kullanılacağını açıkladı.

Özgür Özel'de neden boykot ettiklerini anlamamıştı

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab olmuştu. Halk TV’de açıklamalarda bulunan Özgür Özel Espressolab’ı neden boykot ettiklerini açıkladığı sözler yankı uyandırdı. Özel boykot çağrısı yaptığı Espressolab’ı ‘neden boykot ettiklerini’ daha sonra öğrendiğini itiraf etmişti.





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