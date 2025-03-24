Espressolab kimin? Espressolab sahibi kimdir?

Türkiye'de en fazla tercih edilen kahve zinciri arasında olan Espressolab Türkiye ve dünya genelindeki birçok şubesi ile hizmet vermektedir. Sahibinin kim olduğu ise günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. İşte Espressolab firmasının sahibi hakkındaki bilgiler.





ESPRESSO LAB KİMİN?

Espressolab, Türkiye menşeli bir kahve zinciridir. Merkezi İstanbul'da bulunan Espressolab, ilk mağazasını 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açmıştır. Ocak 2024 tarihi itibarıyla Türkiye, Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC ve Irak'ta toplam 210 mağazası bulunmaktadır. Ayrıca çevrimiçi satışta da faaliyet göstermektedir.





Espressolab markası, Sütiş ile birlikte Kocadağ Ailesi Şirketleri'ne aittir ve Esat Kocadağ tarafından kurulmuştur. Espressolab; Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards'ta kafe kategorisinde 2022 yılının en itibarlı markası seçilmiş, The Hammers Awards'ta en iyi mağaza deneyimi kategorisinde altın ödül gibi birçok ödüle layık görülmüştür. 2024 yılında tekrardan gerçekleşen The Hammers Awards 2024’te "En İyi Mobil Pazarlama Ekibi" ve "Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip" kategorilerinde iki ödülün sahibi olmuştur





TARİHÇESİ

Türk kahve zinciri Espressolab, 2014 yılında ilk mağazası İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde olmak üzere kuruldu . O zamandan beri hızla büyüyerek Türkiye'nin önde gelen özel kahve markalarından biri haline geldi. Şirket, Etiyopya , Kolombiya ve Brezilya gibi çeşitli bölgelerden temin edilen yüksek kaliteli, taze kavrulmuş kahveye vurgu yapıyor . Espressolab, sürdürülebilir uygulamalara kendini adamıştır ve etik kaynak sağlamak için yerel çiftçilerle iş birliği yapmaktadır.





Son yıllarda Espressolab uluslararası alanda büyüdü ve birçok ülkede 250'den fazla mağaza işletiyor ve 2024 yılına kadar 400 mağazaya genişlemeyi planlıyor. Zincir ayrıca, özellikle büyüme için büyük potansiyel gördüğü Afrika'da olmak üzere yurtdışında önemli yatırımlar yaptı. Buna, 100 yeni mağaza ve benzin istasyonlarında ek kahve köşeleri açmayı amaçlayan Faslı Akwa Group ile ortaklık dahildir. Marka, Avrupa , Orta Doğu ve ABD dahil olmak üzere diğer bölgelerde de kendini kanıtlıyor. Şu anda Güney Afrika , Ürdün , Almanya , Kosova ve Katar gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor .

Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ Kimdir?





Esat Kocadağ, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri ve Espresso Lab'ın kurucusudur. Kocadağ, kahve sektörüne olan tutkusu ve girişimci ruhuyla tanınmaktadır. Eğitimini yurtdışında tamamlayan Kocadağ, global kahve trendlerini yakından takip etme fırsatı bulmuş ve bu deneyimlerini Türkiye'ye taşımaya karar vermiştir.



