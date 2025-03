Espressolab kimin? Espressolab sahibi kimdir?

Espressolab markası, Sütiş ile birlikte Kocadağ Ailesi Şirketleri'ne aittir ve Esat Kocadağ tarafından kurulmuştur. Espressolab; Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards'ta kafe kategorisinde 2022 yılının en itibarlı markası seçilmiş, The Hammers Awards'ta en iyi mağaza deneyimi kategorisinde altın ödül gibi birçok ödüle layık görülmüştür. 2024 yılında tekrardan gerçekleşen The Hammers Awards 2024’te "En İyi Mobil Pazarlama Ekibi" ve "Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip" kategorilerinde iki ödülün sahibi olmuştur