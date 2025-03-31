Espressolab’a sahip çıktı linç yedi

Sosyal medya paylaşım sitesi X’te Espressolab’da kahve içtiği fotoğrafı paylaşan Tilev marjinal sayfalar tarafından hakaretlere maruz kaldı. Sayfalar “nükleer atık” , “Bu tip ne la”, “Kahve yerine elbise alsana sen” gibi çirkin ifadeler kullanıldı. Kendisine ve aile bireylerine küfür edildi.

Sosyal medyada, CHP’nin boykot ettiği yerli ve mili kahve markasına zinciri Espressolab’a destek olmak maksadıyla paylaştığı bir fotoğraf üzerinden, troller tarafından organize linç kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Tilev’in, yaşam tarzı ve dış görünüşü üzerinden hakaret dolu onlarca mesaj atıldı. 10 milyon üzeri görüntülenme alan paylaşım ile ilgili Tilev’in gömleğiyle, saç tıraşıyla, duruşuyla alay eden paylaşımlar yapıldı. Öte yandan Tilev’e destek paylaşımları da geldi. “Çocuğa yapmadıkları kalmadı” , “Lüks giyime sahip olsanız da onlardan değilseniz bir böcekten farksızsınız”, “Çocukla neden dalga geçiyorsunuz şerefsizler”, “Önemli olan helal yiyebilmek, helal giyebilmek” paylaşımları yapıldı.