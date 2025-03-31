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Espressolab’a sahip çıktı linç yedi

Espressolab’a sahip çıktı linç yedi

Haber Merkezi
14:3331/03/2025, lundi
Yeni Şafak
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Tilev marjinal sayfalar tarafından hakaretlere maruz kaldı.
Tilev marjinal sayfalar tarafından hakaretlere maruz kaldı.

Yerli ve milli marka Espressolab’a destek çıkan Ülkü Ocakları Ceyhan Ortaöğretim Birim Başkanı İbrahim Tilev sosyal medyada ağır hakaretlere uğradı. Sosyal medyada küfürlere maruz karan Tilev’e Ülkü Ocakları Genel Başkanından destek geldi.

Sosyal medya paylaşım sitesi X’te Espressolab’da kahve içtiği fotoğrafı paylaşan Tilev marjinal sayfalar tarafından hakaretlere maruz kaldı. Sayfalar “nükleer atık” , “Bu tip ne la”, “Kahve yerine elbise alsana sen” gibi çirkin ifadeler kullanıldı. Kendisine ve aile bireylerine küfür edildi.

ÖNEMLİ OLAN HELAL YİYEBİLMEK

Sosyal medyada, CHP’nin boykot ettiği yerli ve mili kahve markasına zinciri Espressolab’a destek olmak maksadıyla paylaştığı bir fotoğraf üzerinden, troller tarafından organize linç kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Tilev’in, yaşam tarzı ve dış görünüşü üzerinden hakaret dolu onlarca mesaj atıldı. 10 milyon üzeri görüntülenme alan paylaşım ile ilgili Tilev’in gömleğiyle, saç tıraşıyla, duruşuyla alay eden paylaşımlar yapıldı. Öte yandan Tilev’e destek paylaşımları da geldi. “Çocuğa yapmadıkları kalmadı” , “Lüks giyime sahip olsanız da onlardan değilseniz bir böcekten farksızsınız”, “Çocukla neden dalga geçiyorsunuz şerefsizler”, “Önemli olan helal yiyebilmek, helal giyebilmek” paylaşımları yapıldı.

ÜLKÜ OCAKLARINDSN DESTEK GELDİ

Tilev’e Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan destek geldi. Yıldırım, “Sizler; inancın iradeye, ahlakın cesarete, fikrin harekete dönüştüğü kutlu bir yürüyüşün öncülerisiniz. Türk milletinin çelikten iradesi, mazlumların duası, istikbalin teminatısınız. Adımlarınız sağlam, ülkünüz sonsuz olsun” açıklamasında bulundu.



#Espressolab
#Sosyal Medya
#Linç

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