"Evde kalanlara online spor hizmeti

Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen online etkinliklerde, kurumun instagram hesabından her gün öğleden sonra canlı yayınla faaliyetler düzenleniyor.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, virüsün ortaya çıkması ile beraber evlerinde kalan insanların bu süreçte bireysel veya ailecek yapabilecekleri sanatsal ve sportif aktiviteler planladıklarını, bu çalışmalarla vatandaşları evlerinde motive etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklerde zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra çocuklarlar için de evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler ve akıl zeka oyunlarıyla internet üzerinden çalışmalar gerçekleştirilecek.

Aktiviteler artırılacak

El sanatları ve görsel çalışmalar için de hazırlık yaptıklarını belirten Can, "Çini, ahşap boyama, taş boyama, el işi sanatsal ve görsel çalışmalar planladık. Evde ailecek yapılabilecek ödüllü yarışmalarımız, kitap analizleri, şiir dinletilerimiz ve bireysel canlı müzikler düzenleyeceğiz. Önceliğimiz insanların evde kalmasını ve bu süreçte fiziksel aktivitelerine devam etmesini sağlamak. Vatandaşlarımız, spor yapacak ki vücuda iyi gelecek ve sıkılmayacak" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımıza destek olma istedik"

İnternetten canlı yayın ile zumba eğitimi veren Beden Eğitim Öğretmeni ve Spor Eğitmeni Melis Gültekin de insanlara faydalı olabilmek amacıyla bu projeye gönüllü olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapandığını ve sosyal alanlara çıkamadığını dile getiren Gültekin, "Hepimizin evde canı sıkılıyor. Bu şekilde yaptığımız canlı yayınlarla insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanlardan olumlu dönüşler aldık" dedi.