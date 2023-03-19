'Evim Yuvan Olsun' kiralık ev sayısını azalttı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) üyesi Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, deprem bölgesiyle ilgili 'silika' uyarısında bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Her binada asbest var diyemeyiz ama silika binanın, betonun, kumun, toprağın olduğu her yerde bulunabilir. O nedenle deprem bölgesinde asbest riskinden daha çok silika riskini konuşmamız gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Mehmet Bayram ise bölgeye gıda, su, giyecek gibi yardımların yanı sıra koruyucu toz maskelerinin de gönderilmesi, gönüllü olarak yıkım işlerinde çalışanların da mutlaka koruyucu önlemler almaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.