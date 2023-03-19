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'Evim Yuvan Olsun' kiralık ev sayısını azalttı

Depremlerin ardından başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasında tahsis edilen ev sayısı 20 bine yaklaştı. Depremzedelerin yoğunluk oluşturduğu Ankara’da kiralık daire sayısı bin 800 Kayseri’de 600, Konya’da 200 ve Niğde’de ise 60 civarlarına düştü.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Evim Yuvan Olsun.

Evim Yuvan Olsun.

Depremzedelerin barınma sorununa katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına verilen evlerin sayısı 20 bine yaklaştı. Program kapsamında depremzedelere ücretsiz ev verilmesinin yanı sıra, kiralar yardımseverler tarafından karşılandı. Kampanya dışında eş, dost, akrabasına veya arkadaşına boş evlerini ücretsiz veren ev sahipleri de var.

DEPREMZEDE AİLEYE ÖNCELİK

81 ilin tamamında depremzedelere verilen evler dolayısıyla kiralık daire ilanlarında azalma görülüyor. İlan sitelerinde depremzedelerin yoğunluk oluşturduğu illerde kiralık ev az sayıda bulunuyor. Ülke genelinde internet üzerinden kiralanan evlerin sayısı 100 binin altına düşmezken, deprem felaketinin ardından 70 binli sayılara kadar gerilemesi dikkat çekti. Depremzedelerin yoğunluklu olduğu illerden Ankara'da kiralık daire sayısı bin 800 adede kadar düştü. “Evim Yuvan Olsun” kampanyası etkisiyle Kayseri’de kiralık ev ilanı 600, Konya'da 200, Niğde'de ise 60 civarına geriledi.

ONLARIN BARINMASI DAHA ÖNEMLİ

Kiralık daire arayan Merve Özdemir, kiralık ev bulmakta zorlandığını söyledi. Özdemir, “Yazın düğünümüz var, evlendiğimizde oturacak ev arıyoruz. Ancak istediğimiz mahallelerde seçeneğimiz çok kısıtlı. Ev bulamadığımız için mutlu olacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Bu durumdan rahatsız olmadık, aksine ev bulamamış olmamız bize ne kadar güzel bir millete sahip olduğumuzu gösteriyor. Bir süre ailemizle birlikte de yaşayabiliriz. Ancak depremzedelere barınma sağlanması çok daha önemli” diye konuştu.

Depremin ardından müstakil evlere talep arttı. Müstakil daire arayanlardan Özgür Eren Yazıcı, “Emlakçılar ile konuştuğumda müstakil dairelerin birçoğunun şehir merkezlerine uzak bölgelerde olduğunu söyledi” dedi.




#Deprem
#Evim Yuvan Olsun
#Niğde
#Konya
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