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Evimizde misafir ağırlamayı özledik

Adıyaman ve Malatya’daki depremzedeleri teslim alacakları konutların kura heyecanı sardı. Konteyner kentlerde kalan depremzedelerden Naile Büyükhüseyinler, evinde misafir ağırlamayı özlediğini söyledi. Çiğdem Kargin de “Evim büyüktü, eş, dost, akraba ağırlardım. Yeniden ağırlamak istiyorum” dedi.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:11 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçen yıl 11 ili vuran depremin yıl dönümünde depremzedeleri teslim edilmeye başlanan kalıcı konutların kura heyecanı sardı. Yeni Şafak, Malatya ve Adıyaman’da depremzedelerin heyecanına ortak oldu. TOKİ tarafından yapılan binlerce konut teslim aşamasında. Sosyal donatı alanları tamamlanan konutların altyapı eksiklikleri tamamlanıyor. Vatandaşlar kuradan kısa süre sonra yeni evlerine yerleşecek.

TOKİ’YE GÜVEN TAM

Malatya’da bulunan Acıbadem Konteyner Kent ve Bağcılar Konteyner Kent’te de kura heyecanı yaşanıyor. Kent sakinleri, bu hafta çekilecek kurada isimlerinin çıkmasını umut ediyor. Bazı depremzedeler heyecanını şöyle dile getirdi:

* HASAN CİCİ:
10 aydır buradayız. Şehri terk edenler var. Gerçekten imkânlar sağlandı. Devlet elini üzerimizden çekmiyor. Ama insanlar 20 m2 içerisinde ne kadar mutlu olabilir? Bu yüzden bir an önce herkesin evine yerleşmesini bekliyoruz. Borçlu olacaksak devletimize borçlu olalım istiyoruz. Ev yapılacaksa TOKİ yapsın, biz de korkusuzca o evlerde yaşayalım.

1 YILDIR TEK BİNAYA GİRMEDİM

* SULTAN ÇEKER:
Kurada ismimiz çıkarsa yeniden hayat kuracağız. Bir an önce evimize yerleşelim, bir çatının altına girelim istiyoruz. Aslında korkuyoruz binada yaşamaktan artık ama TOKİ yapmışsa sağlamdır. Buna güveniyoruz.
* BAHAR ARSLAN:
Konteyner kentte yaşam alanı kısıtlı. Eve geçtiğimizde buradaki komşuluğu, arkadaşlığı özleyeceğim. 6 Şubat’tan beri betonarme tek bir binaya girmedim. Şimdi eve yerleşeceğiz. Korku var ama TOKİ’ye güveniyoruz.

YAŞANMIŞLIKLAR VARDI

* ÇİĞDEM KARGİN:
Şu an minimal yaşıyoruz, evde yeniden rahat bir alana kavuşacağız. Evim çok büyüktü, eş, dost, akrabalarımı ağırlardım. Onları evimde yeniden ağırlamak istiyorum.
* RABİA AKAY:
Evi en çok annem için istiyorum. Daha önce böyle bir durum yaşamadığımız için yabancılık çektik. Yıkılan evimizde birçok yaşanmışlık vardı. Biz şimdi o yaşanmışlıkları yeni evimizde yeniden oluşturmak istiyoruz.

CENNET MAHALLESİ

Adıyaman’daki Ekşioğlu Vakfı Konteyner Kent’te de kura heyecanı yaşanıyor.

* NAİLE BÜYÜKHÜSEYİNLER:
Ev sıcaklığını özledik. Evimde misafir ağırlamayı, komşularımla sohbet etmeyi özledim.
* GÜLSEREN ŞAHİN:
Burada güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturduk. Ben buraya Cennet Mahallesi diyorum. Eve çıktığımızda da bu ilişkiler devam etsin istiyorum.
* ABDURRAHMAN SİNER:
Hayatımın yarısı Adıyaman’daki enkazlarda kaldı. Bir arkadaş ortamımız vardı. Medreseye gider vakit geçirirdik. O gruptan geriye kimse kalmadı. Acımız dinmeyecek ama yeniden bir evde olmak bize iyi gelecek. Ev bana çıkarsa umarım heyecandan kalp krizi geçirmem. Gittik, TOKİ evlerini gezdik. Çok beğendik, umarım ilk kurada çıkar.

Bu acı hiç geçmeyecek

Hatay’daki depremzedeler yaşadıkları zor günleri Yeni Şafak’a anlattı. Hepsinin ortak cümlesi, “Kıyameti iliklerimize kadar hissettik” oldu. Depreme İskenderun’da yakalanan Meral Kaplan, 10 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını ancak tüm ailesini kaybettiğini anlattı. Kaplan, “Yaşadığımız felakette kıyameti iliklerimize kadar hissettik. Ben kurtuldum ama üzerime ömür boyu taşıyacağım bir enkaz daha atılmış gibi. O günleri düşündükçe gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Onların vefatının ardından aylarca kimseyle konuşmadım, hiçbir şey yemedim. Gencecik evlatlarımı toprağın altında bırakmanın acısı hiçbir zaman geçmeyecek, bunu biliyorum. Psikolojik destek alıyorum, benimle aynı acıları yaşayan insanlarla konuşmak iyi geliyor. El ele bu zorlu günleri atlatacağız” dedi. İskenderun'da konteyner kentte kalan Sevgi Kavgacı ise şöyle konuştu: “Gerçekten tam manasıyla kıyametti. Maddi destek sağlanıyor ama manevi olarak yaşadıklarımızı atlatabilmemiz zaman alacak. Her an deprem olacak gibi hissediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Burada hepimiz ortak acılar yaşadığımız için birbirimizin sıkıntılarını dinliyor, birbirimize güç veriyoruz. Zaman hepimize şifa olacak.”

Meral Kaplan
Sevgi Karaca

Tek kelimeyle: Kıyamet

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler, 6 Şubat'ta ve sonrasında neler yaşadıklarını ve hissettiklerini birer kelimeyle ifade etti. Geçen 1 yılda tarifsiz duygular yaşayan, yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Kahramanmaraş ve Hatay'daki konteyner kentlerde kalan afetzedelerin, röportajlar esnasında en fazla kullandıkları kelime “korku” oldu. Afetzedeler bunun yanı sıra sık sık “hüzün”, “çaresizlik”, “ölüm”, “kıyamet”, “endişe”, “felaket”, “acı”, “umut” ve “kayıp” kelimelerini sarf etti. Afetzedelerden Sultan Dana, son 1 yılın kendisi için çok hüzünlü geçtiğini, sonrasında ise umuda tutunduklarını anlattı. Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan Fatma Ardınç, “Benim kelimem bizi yaşatan, hayatta tutan içimizdeki umut” dedi. Gülcan Ağırman “Deprem anında tek bir gerçek vardı, o da sadece ölümdü” derken, Fatma Erdoğan ise depremi “kıyametin senaryosu” olarak nitelendirdi.



#Asrın Felaketi
#Deprem Bölgesi
#6 Şubat
2 saat önce
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