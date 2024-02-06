Evimizde misafir ağırlamayı özledik

Geçen yıl 11 ili vuran depremin yıl dönümünde depremzedeleri teslim edilmeye başlanan kalıcı konutların kura heyecanı sardı. Yeni Şafak, Malatya ve Adıyaman’da depremzedelerin heyecanına ortak oldu. TOKİ tarafından yapılan binlerce konut teslim aşamasında. Sosyal donatı alanları tamamlanan konutların altyapı eksiklikleri tamamlanıyor. Vatandaşlar kuradan kısa süre sonra yeni evlerine yerleşecek.
TOKİ’YE GÜVEN TAM
Malatya’da bulunan Acıbadem Konteyner Kent ve Bağcılar Konteyner Kent’te de kura heyecanı yaşanıyor. Kent sakinleri, bu hafta çekilecek kurada isimlerinin çıkmasını umut ediyor. Bazı depremzedeler heyecanını şöyle dile getirdi:
1 YILDIR TEK BİNAYA GİRMEDİM
YAŞANMIŞLIKLAR VARDI
CENNET MAHALLESİ
Adıyaman’daki Ekşioğlu Vakfı Konteyner Kent’te de kura heyecanı yaşanıyor.
Bu acı hiç geçmeyecek
Hatay’daki depremzedeler yaşadıkları zor günleri Yeni Şafak’a anlattı. Hepsinin ortak cümlesi, “Kıyameti iliklerimize kadar hissettik” oldu. Depreme İskenderun’da yakalanan Meral Kaplan, 10 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını ancak tüm ailesini kaybettiğini anlattı. Kaplan, “Yaşadığımız felakette kıyameti iliklerimize kadar hissettik. Ben kurtuldum ama üzerime ömür boyu taşıyacağım bir enkaz daha atılmış gibi. O günleri düşündükçe gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Onların vefatının ardından aylarca kimseyle konuşmadım, hiçbir şey yemedim. Gencecik evlatlarımı toprağın altında bırakmanın acısı hiçbir zaman geçmeyecek, bunu biliyorum. Psikolojik destek alıyorum, benimle aynı acıları yaşayan insanlarla konuşmak iyi geliyor. El ele bu zorlu günleri atlatacağız” dedi. İskenderun'da konteyner kentte kalan Sevgi Kavgacı ise şöyle konuştu: “Gerçekten tam manasıyla kıyametti. Maddi destek sağlanıyor ama manevi olarak yaşadıklarımızı atlatabilmemiz zaman alacak. Her an deprem olacak gibi hissediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Burada hepimiz ortak acılar yaşadığımız için birbirimizin sıkıntılarını dinliyor, birbirimize güç veriyoruz. Zaman hepimize şifa olacak.”
Tek kelimeyle: Kıyamet
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler, 6 Şubat'ta ve sonrasında neler yaşadıklarını ve hissettiklerini birer kelimeyle ifade etti. Geçen 1 yılda tarifsiz duygular yaşayan, yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Kahramanmaraş ve Hatay'daki konteyner kentlerde kalan afetzedelerin, röportajlar esnasında en fazla kullandıkları kelime “korku” oldu. Afetzedeler bunun yanı sıra sık sık “hüzün”, “çaresizlik”, “ölüm”, “kıyamet”, “endişe”, “felaket”, “acı”, “umut” ve “kayıp” kelimelerini sarf etti. Afetzedelerden Sultan Dana, son 1 yılın kendisi için çok hüzünlü geçtiğini, sonrasında ise umuda tutunduklarını anlattı. Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan Fatma Ardınç, “Benim kelimem bizi yaşatan, hayatta tutan içimizdeki umut” dedi. Gülcan Ağırman “Deprem anında tek bir gerçek vardı, o da sadece ölümdü” derken, Fatma Erdoğan ise depremi “kıyametin senaryosu” olarak nitelendirdi.