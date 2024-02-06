Evimizde misafir ağırlamayı özledik

10 aydır buradayız. Şehri terk edenler var. Gerçekten imkânlar sağlandı. Devlet elini üzerimizden çekmiyor. Ama insanlar 20 m2 içerisinde ne kadar mutlu olabilir? Bu yüzden bir an önce herkesin evine yerleşmesini bekliyoruz. Borçlu olacaksak devletimize borçlu olalım istiyoruz. Ev yapılacaksa TOKİ yapsın, biz de korkusuzca o evlerde yaşayalım.

10 aydır buradayız. Şehri terk edenler var. Gerçekten imkânlar sağlandı. Devlet elini üzerimizden çekmiyor. Ama insanlar 20 m2 içerisinde ne kadar mutlu olabilir? Bu yüzden bir an önce herkesin evine yerleşmesini bekliyoruz. Borçlu olacaksak devletimize borçlu olalım istiyoruz. Ev yapılacaksa TOKİ yapsın, biz de korkusuzca o evlerde yaşayalım.

Evi en çok annem için istiyorum. Daha önce böyle bir durum yaşamadığımız için yabancılık çektik. Yıkılan evimizde birçok yaşanmışlık vardı. Biz şimdi o yaşanmışlıkları yeni evimizde yeniden oluşturmak istiyoruz.

Evi en çok annem için istiyorum. Daha önce böyle bir durum yaşamadığımız için yabancılık çektik. Yıkılan evimizde birçok yaşanmışlık vardı. Biz şimdi o yaşanmışlıkları yeni evimizde yeniden oluşturmak istiyoruz.

Hayatımın yarısı Adıyaman’daki enkazlarda kaldı. Bir arkadaş ortamımız vardı. Medreseye gider vakit geçirirdik. O gruptan geriye kimse kalmadı. Acımız dinmeyecek ama yeniden bir evde olmak bize iyi gelecek. Ev bana çıkarsa umarım heyecandan kalp krizi geçirmem. Gittik, TOKİ evlerini gezdik. Çok beğendik, umarım ilk kurada çıkar.

Hayatımın yarısı Adıyaman’daki enkazlarda kaldı. Bir arkadaş ortamımız vardı. Medreseye gider vakit geçirirdik. O gruptan geriye kimse kalmadı. Acımız dinmeyecek ama yeniden bir evde olmak bize iyi gelecek. Ev bana çıkarsa umarım heyecandan kalp krizi geçirmem. Gittik, TOKİ evlerini gezdik. Çok beğendik, umarım ilk kurada çıkar.

Hatay’daki depremzedeler yaşadıkları zor günleri Yeni Şafak’a anlattı. Hepsinin ortak cümlesi, “Kıyameti iliklerimize kadar hissettik” oldu. Depreme İskenderun’da yakalanan Meral Kaplan, 10 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını ancak tüm ailesini kaybettiğini anlattı. Kaplan, “Yaşadığımız felakette kıyameti iliklerimize kadar hissettik. Ben kurtuldum ama üzerime ömür boyu taşıyacağım bir enkaz daha atılmış gibi. O günleri düşündükçe gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Onların vefatının ardından aylarca kimseyle konuşmadım, hiçbir şey yemedim. Gencecik evlatlarımı toprağın altında bırakmanın acısı hiçbir zaman geçmeyecek, bunu biliyorum. Psikolojik destek alıyorum, benimle aynı acıları yaşayan insanlarla konuşmak iyi geliyor. El ele bu zorlu günleri atlatacağız” dedi. İskenderun'da konteyner kentte kalan Sevgi Kavgacı ise şöyle konuştu: “Gerçekten tam manasıyla kıyametti. Maddi destek sağlanıyor ama manevi olarak yaşadıklarımızı atlatabilmemiz zaman alacak. Her an deprem olacak gibi hissediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Burada hepimiz ortak acılar yaşadığımız için birbirimizin sıkıntılarını dinliyor, birbirimize güç veriyoruz. Zaman hepimize şifa olacak.”