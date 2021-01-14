Gündem Evindeki saksılarda kenevir yetiştirdi
UŞAK

Evindeki saksılarda kenevir yetiştirdi

Uşak’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, özel düzenek kurduğu evindeki saksılar içerisinde 18 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda evin ahır kısmında bulunan bir bölümünde saksılarda bulunan 18 kök kenevir bitkisi ve kenevirlerin büyümesinde etkili olan elektrikli düzenek ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, bilgiler doğrultusunda şüpheli MK.’nın evine operasyon düzenledi.
Ekipler, bilgiler doğrultusunda şüpheli MK.’nın evine operasyon düzenledi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eşme’de bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, bilgiler doğrultusunda şüpheli MK.’nın evine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda evin ahır kısmında bulunan bir bölümünde saksılarda bulunan 18 kök kenevir bitkisi ve kenevirlerin büyümesinde etkili olan elektrikli düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
OYNAT 01:13
Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.


Abone Ol Google News
Kıyamet koptu gelin!

Kıyamet koptu gelin!

Minare trafonun üzerine devrildi mahallenin elektrikleri kesildi.
Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz

'Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz'

Yastık savaşı yaparken kırılan avize gözünü parçaladı.
Ümit Özdağ’ın Muğla’ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü: 51 üye istifa etti

Galatasaray'da <br>kritik gün

Galatasaray'da
kritik gün

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir araya geldi.

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

Yüzde 95'i tamam

Yüzde 95'i tamam

​Taksim'de yapılan caminin genel inşaatında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.