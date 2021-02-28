Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

DHA Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin oturma eylemi, 545'inci günde, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

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DHA çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'ÇOCUKLARIMIZI DAĞDA ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 18 aydır HDP il binası önünde evlatları için eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını anlatan Demir, "18 aydır HDP İl binası önünde oturuyoruz. Bunlarda hiç vicdan, merhamet yok mu? Çocuklarımızı dağda ölüme terk etmişler, bizi de kendi kapılarında ölüme terk etmişler. Bunlarda utanma, sıkılma yok. Annelere baksınlar, evlerini terk etmişler. İşlerini güçlerini bırakmışlar çocuklarının peşindeler. Haklı bir davanın peşindeler.

Bunlar bilsinler ki biz ya çocuklarımızı alacağız ya da bu kapıda öleceğiz. Oğlum beni duyuyorsa gelsin, Türk adaletine teslim olsun. Devletimiz büyük bir devlettir. Gelen çocuklara, kelepçe takmadan anne ve babaya teslim ettiler. Bizler de o sevinci yaşayalım. Kim bizim sesimizi duyuyorsa, bizlere dua etsinler" dedi.



OYNAT 02:11 Gara şehidi Vedat Kaya'nın annesi 542 gün önce söylemişti: HDP binası birinci Kandil PKK'nın Gara'da infaz ettiği 13 şehitten biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya ilk günden beri Diyarbakır HDP binası önünde nöbet tutan annelerden birisiydi. Oğlu şehit edilmeden önce Tvnet'in hazırladığı belgeselde konuşan anne Kaya, günlerce evlat nöbeti tuttuğu Diyarbakır HDP binasını 'Kandil'in birinci şubesi' olarak nitelemişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 HDP önündeki eyleme katılan anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 526'ncı günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014'te Artvin'in Hopa ilçesinde 23 yaşındayken kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları Yusuf için Van'dan gelen Perihan ve Tahsin Ertaş ile 200 oldu. Röportaj sırasında baygınlık geçiren anne Perihan Ertaş'a, aileler için hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Evlat nöbetinde 23'üncü buluşma: PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan ve HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Selma Han'ın oğlu olan Onur Han (29), sorgusunun ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek annesiyle buluşturuldu.



Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 7 yıl aradan sonra oğlu Onur'a kavuşan Selma Han, mutluluk gözyaşları dökerek, uzun süre sarıldığı oğluyla hasret giderdi BiP'te paylaş

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OYNAT 00:56 Evlat nöbetindeki anne, gözyaşları içerisinde kızına dönmesi çağrısında bulundu Terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 506'ncı gününde de sürüyor. Elinde çocuğunun fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için 1,5 yıldır HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Kızı için eylemde olduğunu gözyaşları içerisinde anlatan anne Akkuş, 'HDP bizim evimizi yıktı, ciğerimi yaktı. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. 6 yıldır, 6 saniye sesini duymamışım. Biz onlara ne yapmışız, onlara oy verdik, meclise koyduk bu suç mudur? Onlara oy verdik diye bu cezayı mı karşılık buldular. Çocuklarımızı geri versinler, ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Kapımız sonuna kadar açıktır kızım. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz kızım' dedi. BiP'te paylaş

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