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Evlerini kiraya verip konteynere yerleşmişler!

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgesindeki illerde bazı ev sahipleri az hasarlı evlerini kiraya vererek devletin yapmış olduğu konteyner evlerde kalıyor. İlgili bakanlıklarla detaylı araştırma başlatılarak, bu işin çözümü ortaya koyulacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hükümet Türkiye genelindeki vatandaşları yüksek kiralara karşı korumak için yüzde 25 sınırlama getirirken, deprem bölgesindeki vatandaşların da mağdur olmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ancak, depremle yıkılan afet bölgesinde bazı vatandaşlar fırsatçı ev sahiplerinin insafına kalıyor. Bazı depremzede ev sahipleri ise devletin sağladığı imkanları suistimal ediyor.

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgesindeki illerde bazı uyanık ev sahipleri az hasarlı evlerini kiraya vererek devletin yapmış olduğu konteyner evlerde kalıyor. İlgili bakanlıklarla detaylı araştırma başlatılarak, bu işin çözümü ortaya koyulacak.

KONTEYNERLER ALINACAK

AK Parti kaynakları, suistimale ilişkin, “Ev sahibinin iki evi var. Birisinde kendisi oturuyor, diğerinde kiracısı. Dairesini daha yüksek fiyattan kiralayabilmek için hem mevcut kiracısını çıkarıyor hem de kendi oturduğu daireden çıkarak orayı da kiraya veriyor. Daha sonra evinin hasarlı olduğunu söyleyip konteyner kente yerleşiyor. Üstüne devletten her türlü desteği alıyor. Bu kişiler araştırılmaya başlandı. Hepsi tek tek tespit edilerek evlerine gönderilecek” dedi.




#Deprem Bölgesi
#Konteyner Kent
#ev sahibi
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