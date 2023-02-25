EXPO alanına çadır kuruldu

Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanıyordu. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi beklenen organizasyon şehrin ekonomisine büyük katkıda bulunacak, bahçe ve süs bitkileri sektörünün buluşması noktası olacaktı. Ancak, depremin etkisiyle dev organizasyon için hazırlanan yer yaşam alanına döndü.