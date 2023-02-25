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EXPO alanına çadır kuruldu

Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanıyordu. Ancak, depremin etkisiyle dev organizasyon için hazırlanan yer yaşam alanına döndü.

Mesude Demirhan
Mesude Demirhan
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanıyordu.

Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanıyordu.

Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanıyordu. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi beklenen organizasyon şehrin ekonomisine büyük katkıda bulunacak, bahçe ve süs bitkileri sektörünün buluşması noktası olacaktı. Ancak, depremin etkisiyle dev organizasyon için hazırlanan yer yaşam alanına döndü.

Ağırlıklı olarak bankacıların kaldığı yeşil renkli çadırları, yol kenarından geçerken görmek mümkün. Bölgede EXPO için yapılan lunapark, oyun alanı ve tesisler görülürken, bölge, şimdilerde depremzedelerin yeni barınma yeri olarak hizmet veriyor.


#EXPO 2023
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Çadır
1 saat önce
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EXPO alanına çadır kuruldu
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