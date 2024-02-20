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Eylem hazırlığındaki terörist Kilis'te yakalandı

Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16:34 - 20/02/2024 Salı
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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı.


Kilis il Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent genelinde operasyon başlattı.


Belirlenen adrese yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan bir şüpheli Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Kilis
#terörist
#DEAŞ
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