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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kilis’te PKK/YPG silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

12:48 . 11/07/2023 Salı
IHA
Kilis'te yakalandı

Kilis'te yakalandı

Kilis’te PKK/YPG silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/YPG bölücü terör örgütü adına Suriye’de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen F.H. isimli PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Kilis Merkez’e bağlı bir köyde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



#terörist
#kilis
#eylem
34 dakika önce
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