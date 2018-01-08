Eyüp Sultan sil baştan

İslam coğrafyasının en önemli ziyaret merkezlerinden olan Eyüp Sultan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Tarihi Merkezi(ESTEM) yönetimi koordinatörlüğünde yeniden şekillendirilecek. 2014 yılında başlayan araştırma ve inceleme çalışmalarının ardından Eyüp Sultan Merkez Yönetimi Master Planı ve Eyüp Sultan Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım planları hazırlandı.

Tarihi eserlerde restorasyon ve yenileme çalışmalarının yapılacağı planlar doğrultusunda; yolların yayalaştırılması, yeni otopark, gezi rotaları, raylı sistem hatları hayata geçirilecek. Camiyi de içine alan 7 ayrı bölgede başlayacak çalışmalar ile birlikte 67 farklı proje ile Eyüp Sultan’ın çevresi sil baştan inşa edilecek.

98 hektarlık alanda tarihi merkezi koruma odaklı yapılacak çalışmalar kapsamında Eyüp Sultan’ın kaybetmeye başladığı tarihi ve kültürel miras koruma altına alınmış olacak. Proje Haliç Köprüsü’nden Pierre Loti’ye kadar uzanan alanı kapsayacak.

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‘KADİM DEĞERLERE SADAKAT’

Eyüp Sultan’ın tarihi kimliğine, medeniyet mirasımıza uygun bir şekilde yaşatmayı ve geleceğe taşımayı hedefleyen projenin ana ilkesi ise “Kadim değerlere sadakat” olacak. 2023 Eyüp Sultan’ın yol haritası kapsamında başlayacak düzenlemeler sonrası cami ve çevresi ihtişamını yeniden kazanacak.

Anıtsal eserler restore edilerek yeniden işlevlendirilecek. Ulaşım ve erişim problemleri ortadan kalkacak. Meydandaki karmaşa yerini huzura bırakacak. Sosyal ve kültürel gelişim kesintisiz devam edecek.



HALİÇ İLE PİYERLOTİ ARASINDA

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi Planlama Alanı, Haliç Köprüsü’nden Pierre Loti’ye kadar uzanan alanı kapsıyor. Bu alan, Haliç aksıyla bütüncül olarak değerlendiriliyor ve 7 ayrı bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler; 1. Merkez Bölgesi, 2. İkincil Merkez Bölgesi, 3. Rekreasyon Bölgesi, 4. Amcazade Park ve Bakı Bölgesi, 5. Kültür Adası, 6. Otopark Bölgesi, 7. Mezarlık bölgeleridir.

‘Saatte 150 otobüslük yolcu taşıyacak’

Alibeyköy’ün trafiğini çözmek için çaba harcadıklarına belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Silahtarağa Tüneli’nin çalışmaları da başladı. Tramvayla birlikte trafik daha da rahatlayacak. Saatte 15 bin yolcu taşınacak. Bu rakam çok önemli çünkü 150 otobüse denk geliyor” diye konuştu. Yolculuk süresinin yaklaşık 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak.