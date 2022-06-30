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İSTANBUL

Eyüpsultan en güzel bahçesini seçti

"Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla, çevre sevgisini arttırmak, çevreye karşı duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek amacıyla ikincisi düzenlenen En Güzel Bahçe, Teras ve Balkon Yarışması’nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan en güzel bahçesini seçti
En Güzel Bahçe, Teras ve Balkon Yarışması sonuçlandı.

En güzel bahçe, teras ve en güzel balkon olarak iki ayrı kategoride gerçekleşen yarışmanın ödül töreni Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Park Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile yarışmada dereceye giren vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Başkan Deniz Köken törende yaptığı konuşmada, “Vatandaşların hem bahçelerini doğru kullanmaları hem de balkonlarında bu güzelliği sağlamaları, başkalarına örnek olmaları, evlerde çocukların yeşille, bitkiyle muhatap olmalarını sağlamak açısından MODESA ile böyle bir teşvik yapalım istedik. 243 katılımcı olmuş. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah seneye daha da çok katılımcı bekliyoruz.” dedi.


“SENEYE DAHA DA GELİŞECEK”

Törende, Balkon Kategorisi’nde birinci olan Billur Karahasan, ikinci olan Hülya Şeker Çakır ve üçüncü olan Elif Şeras Kurt ile Bahçe/Teras Kategorisinde birinci olan Nilüfer Fırtına Bozyel, ikinci olan Hanife Kuşburnu ve üçüncü olan Ayşe Eker ödüllerini Başkan Deniz Köken’dan aldı. Yarışmada her iki kategorinin de birincisine 20 bin TL, ikincilere 10 bin TL ve üçüncülere 5 bin TL hediye çeki ile katılım sertifikaları verildi.

El emeği ve doğa sevgisi ödül aldı

Büyük özverinin, emeğin ve doğa sevgisinin hikayeleri yazıldığı yarışmada, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi’nde yaşayan 100 yaşındaki Mihane Akdere’nin, sevgiyle, sabırla büyüttüğü çiçeklerle süslediği, kendi emekleriyle düzenlediği bahçesine ve biriktirdiği yağmur suyuyla çiçeklerini sulayarak çevreye, doğaya karşı duyarlılık örneği gösteren Göktürk Mahallesi sakinlerinden Öznur Ergüvenç’e de mansiyon ödülü verildi. Mansiyon ödülü kazanan 100 yaşındaki Mihane Akdere ise yarışmayla ilgili olarak, “Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 100 yaşındayım, bahçemle hep kendim ilgileniyorum. Sabah namazını kılarım hemen bahçeye çıkarım. 12’ye kadar bahçeyle uğraşırım. Bahçe dünya cenneti” şeklinde konuştu.

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