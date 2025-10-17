Yeni Şafak
Eyüpsultan Mezarlığı’nda bomba ihbarı : Ekipler harekete geçti

18:0517/10/2025, Cuma
Eyüpsultan Mezarlığı’nda bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Eyüpsultan Mezarlığı’nda bir kutu içerisinde düzenek gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda çakmak gazı tüpleri olduğu belirlendi. Kutu, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 12.00’ sıralarında Eyüpsultan Mezarlığ’ında meydana geldi. İddiaya göre, mezarlığa giden vatandaşlar, içerisinde düzenek bulunan bir kutuyu görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, bomba imha uzmanı ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, özel kıyafetlerle düzeneği kontrollü şekilde inceledi. Yapılan kontrollerde çantanın içinde çakmak gazı tüpleriyle güçlendirilmiş bir düzenek olduğu tespit edildi. Ardından kutu, incelenmek üzere merkeze götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"İçerisinde kabloların olduğu düzenek bulundu"

Olayla ilgili konuşan Ümit Baydere, "İçerisinde kabloların olduğu düzenek bulundu. Arkadaşlar görmüş, polise ekiplerine ihbar ettiler. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor" dedi.

