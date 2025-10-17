Eyüpsultan Mezarlığı’nda bomba ihbarı : Ekipler harekete geçti

Olay, saat 12.00’ sıralarında Eyüpsultan Mezarlığ’ında meydana geldi. İddiaya göre, mezarlığa giden vatandaşlar, içerisinde düzenek bulunan bir kutuyu görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, bomba imha uzmanı ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, özel kıyafetlerle düzeneği kontrollü şekilde inceledi. Yapılan kontrollerde çantanın içinde çakmak gazı tüpleriyle güçlendirilmiş bir düzenek olduğu tespit edildi. Ardından kutu, incelenmek üzere merkeze götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.