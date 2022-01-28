Gündem Eyüpsultanda kitap okuma yarışması başlıyor
İSTANBUL

Eyüpsultan'da kitap okuma yarışması başlıyor

Eyüpsultan'da düzenlenen “Okumak Güzeldir” yarışması İstiklal Harbi Zaferi’nin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleşecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultanda kitap okuma yarışması başlıyor
“Okumak Güzeldir” yarışması.

“Okumak Güzeldir” yarışması İstiklal Harbi Zaferi’nin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleşecek. “Okumak Güzeldir” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmaya katılacak kitapseverlere yönelik yaptığı duyuruda, “Online kitap okuma yarışmamızın 3’üncüsü başlıyor. Geçen yıllardaki ilginizin bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu çağrıyı İstanbul’un işgalinde şehit edilen üç şehitlerimizin kabri başında yapıyorum. Çünkü bu sene İstiklal Harbi Zaferimizin 100’üncü yılı. Büyük zaferin yıl dönümünde yarışmamızın temasını İstiklal Harbi olarak belirledik ve kitaplarımızı öyle seçtik. Kaybedeni olmayan bu özel yarışmaya ülkemizin okuyan, araştıran, düşünen tüm kitapseverlerini bekliyoruz” dedi.

Eyüpsultan'da “Hengame” çini sergisine yoğun ilgi
GÜNDEM
Eyüpsultan'da “Hengame” çini sergisine yoğun ilgi
Çok acıtıcıydı

'Çok acıtıcıydı'

Fazla kiloları yüzünden uzaya gidemedi.
Elektrik arızası için seferberlik

Elektrik arızası için seferberlik

​Bir buçuk metre karda iki kilometre yürüdüler.
CHPli vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalanın haklarını savundu

Dışişlerinden Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçe için bir felakettir.

​Taraflara sağduyu çağrısı yapıldı

​Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Ölü sayısı 145 bini aştı

Ölü sayısı 145 bini aştı

​İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu.

Kar altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.