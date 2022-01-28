Eyüpsultan'da kitap okuma yarışması başlıyor

“Okumak Güzeldir” yarışması İstiklal Harbi Zaferi’nin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleşecek. “Okumak Güzeldir” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmaya katılacak kitapseverlere yönelik yaptığı duyuruda, “Online kitap okuma yarışmamızın 3’üncüsü başlıyor. Geçen yıllardaki ilginizin bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu çağrıyı İstanbul’un işgalinde şehit edilen üç şehitlerimizin kabri başında yapıyorum. Çünkü bu sene İstiklal Harbi Zaferimizin 100’üncü yılı. Büyük zaferin yıl dönümünde yarışmamızın temasını İstiklal Harbi olarak belirledik ve kitaplarımızı öyle seçtik. Kaybedeni olmayan bu özel yarışmaya ülkemizin okuyan, araştıran, düşünen tüm kitapseverlerini bekliyoruz” dedi.

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