Dünyanın 8 ülkesindeki 470 farklı tedarikçiden gönderilen parçaların bir araya getirildiği Greenville'deki fabrika, Lockheed Martin tarafından "mükemmeliyet merkezi" olarak tanımlanıyor. Uçakların montajı, test uçuşları ve müşterilere teslimatı bu üste yapılıyor. Lockheed Martin firması, ABD'nin Güney Carolina eyaletine taşıdığı, Block 70 ve 72 serisi uçakların üretildiği tek tesis olan ve özel izinle girilen F-16 fabrikasının kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.