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ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye ile F-16 anlaşması tamam

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı." açıklamasında bulundu. Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.

Semih Bozkuş
22:04 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:35 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
F-16 savaş uçağı (Foto: Arşiv)
F-16 savaş uçağı (Foto: Arşiv)

Söz konusu gelişme sonrasında Kongre sürecinin aşıldığı, topun tamamen Biden yönetiminde olduğu belirtilerek ABD Başkanı'nın bu satışa verdiği desteğe dikkat çekildi.

Teklif mektubu ve kabul mektubu adımlarının gerçekleştirilmesiyle geriye kalan sürecin Blok 70 F-16’ların üretimi ve teslimatının olduğu da kaydedildi.

Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.

Flake: Bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullanmıştı.



#F-16
#ABD
#Türkiye
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