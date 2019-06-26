F-16'lar 'Yavuz'u selamladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti. EKONOMİ Türkiye’den proaktif Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli OYNAT 00:52 Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, 'Yavuz' sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı'ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla 4 gün önce Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz'u görenler ilgiyle izledi. Turizm kenti Antalya'daki tur teknelerinin de Yavuz'un yakınından geçtikleri görüldü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2195198'); PID2.render('pid#comment-count-2195198'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder