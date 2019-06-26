Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem F-16lar Yavuzu selamladı
İSTANBUL

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

F-16'lar 'Yavuz'u selamladı

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

Haber Merkezi DHA
F-16'lar Yavuz'u selamlarken.
F-16'lar Yavuz'u selamlarken.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

Türkiye’den proaktif Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli
EKONOMİ
Türkiye’den proaktif Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli

Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında
OYNAT 00:52
Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında
Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, 'Yavuz' sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı'ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla 4 gün önce Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz'u görenler ilgiyle izledi. Turizm kenti Antalya'daki tur teknelerinin de Yavuz'un yakınından geçtikleri görüldü.


Kement TSK için göreve hazır

Kement TSK için göreve hazır
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
ABD'nin Aylan bebeği

ABD'nin Aylan bebeği

​11 aylık bebek babasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Soğuk ortamda tutmuşlar

Soğuk ortamda tutmuşlar

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Bahçeli'den grup toplantısında Akşener'e çok sert sözler.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar.

Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.
Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.
Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.