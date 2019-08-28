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GAZİANTEP

Gaziantep'de otomobili sıkıştıran TIR olay yerinden kaçtı

Faciaya kıl payı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir TIR tarafından sıkıştırılan aracın sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü, duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi IHA
Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç, okul duvarından içeri girdi.
Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç, okul duvarından içeri girdi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir otomobil, TIR'ın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen TIR sıkıştırdı.

Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı.

  • Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı.

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